Hay cosas que se dicen mejor con un café

Las bajas temperaturas del invierno nos movilizan para tomar un cafecito caliente. Es el compañero perfecto para las mañanas de oficina (o de home office) y para las tardes, que llegan a ser noches, de estudio. Sentarnos a beber un café fue reemplazado por el take away y el delivery, consecuencia de las restricciones y el encierro que desató la pandemia.

Si hablamos de take away y café en General Roca nos remitimos a “Latte”. La pequeña cafetería de especialidad, ubicada sobre Mitre, ya lleva 4 años enseñando y atrapando coffe lovers con sus diferentes y exquisitos cafés de origen (Kenya, Etiopia, Colombia, Brasil, entre otros).

"Aprendimos a sobrellevar todas las cuestiones que acarreó la pandemia. Restricciones, poca circulación, bajas en las ventas. Un año muy difícil para todos en el sector gastronómico. Si bien nos llevó mucho tiempo volver a nuestro ritmo, supimos reinventarnos, aunque la opción del take away estuvo casi desde siempre. Así que comenzamos con el delivery. Fue bastante complicado encontrar la forma en que nos sirviera para que el café llegara caliente y que no se pierda calidad en el camino. Acomodamos y reacomodamos packaging, forma de transportación y temperatura una y mil veces, pero creemos que lo logramos”, comentó Luciano Romero, dueño del local.

"Cuando trabajás en ambientes como el nuestro empezás a ser un poco parte de la vida cotidiana de las personas. Sos el cafecito diario de mucha gente o el lugar que eligen para el momento de relax del día. Incluso sos parte de los momentos importantes. Nos eligen para el desayuno del día del padre o de la madre, para mandarle un regalo a la pareja, para una atención a los colegas. Nos empezamos a dar cuenta que somos cómplices de muchos mensajes de amor, de aliento, saludos de cumpleaños, mensajes de ‘te extraño’. Así se nos ocurrió Decilo con un café", cuenta.

“La pandemia nos trajo muchas enseñanzas. Entre ellas, que hay que decirle a nuestros seres queridos que los queremos y que nos tenemos que acompañar como podamos. Entonces nos pareció que estaba bueno que el mensaje sea claro con ‘Decilo con un café’. La idea es que cuando nos contacten pidiendo un take away o delivery de regalo nos aclaren qué quieren que les escribamos y listo. Mandás una bebida súper reconfortante con una notita haciéndole saber al otro, que estás ahí y que lo querés. Además, seguís respetando las restricciones”, concluye Luciano.

Latte reabrió sus puertas con todos los protocolos así que se espera que de a poco su público regrese para disfrutar una deliciosa taza de café ofrecida por sus baristas. Y para quienes sigan optando por el take away y delivery qué mejor que pedir o enviar un microlote de café de especialidad en granos para preparar en casa o un rico café preparado en Latte con un mensaje de cariño.