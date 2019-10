Hilux lideró ventas en septiembre

La pick up Toyota Hilux volvió a ser en septiembre el modelo más vendido en Argentina con 2.097 unidades patentadas, muy por encima del segundo vehículo más elegido que fue el Toyota Etios, con 1.373 patentamientos.

Entre los cinco modelos más vendidos siguen en la lista el Volkswagen Gol Trend (1.227 unidades), la pick up Ford Ranger (1.217), el Chevrolet Onix (1.103) y la también pick up Volkswagen Amarok (1.035).

En cuanto al desempeño de las automotrices -todas reflejan bajas de hasta el 39,8%- Volkswagen encabezó las ventas con 5.928 unidades, seguida hasta el décimo lugar por Toyota (5.457), Chevrolet (4.601), Renault (4.490), Fiat (3.152), Ford (3.053), Peugeot (2.668), Nissan (1.439), Citroen (1.196) y Jeep (805).

Tal como se previó en el inicio de la comercialización del período bajo análisis, el patentamiento de vehículos cayó 32,1% durante septiembre respecto al mismo tramo de 2018, y con 35.781 unidades vendidas se convirtió en el peor mes de 2019, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

Etios se quedó con el primer lugar entre los autos en septiembre.

La caída sostenida de ventas que lleva al sector a una “situación crítica” ratifica la postura de la entidad de solicitar al Gobierno nacional que declare la “emergencia automotriz”, lo que incluiría beneficios impositivos y financieros para la comercialización de motos, autos, camiones, ómnibus y maquinarias.

“El sector ya anticipaba que al mercado lo iba afectar el efecto cambiario post PASO y estos meses serán el nuevo escenario”. Dijo el presidente de Acara, Ricardo Salomé, frente a los números de septiembre.

El informe precisó que el número de vehículos patentados durante septiembre ascendió a 35.781 unidades, un 32,12% menos en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se vendieron 52.711 vehículos.

En la comparación intermensual, la caída fue de un 19,42% menos que el nivel alcanzado en agosto de 44.404 unidades, en este caso, en un desempeño del sector particularmente afectado por el efecto de la situación macroeconómica registrada tras las elecciones primarias del 11 de agosto.

Chevrolet Onix es el más vendido entre los autos en el acumulado anual enero-septiembre.

Con los datos de septiembre, el acumulado de los nueve meses transcurridos del año alcanzó las 379.641 unidades, es decir un 44,69% menos que en el mismo período de 2018.

Septiembre se convirtió, de esta manera, en el mes de 2019 de menor cantidad de vehículos patentados, y en el segundo más bajo de los últimos cuatro años, ya que supera lo registrado en diciembre de 2018, que alcanzó 28.328 ventas.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, expresó que el sector ya anticipaba que “al mercado lo iba afectar el efecto cambiario post PASO y estos meses son y serán reflejo del nuevo escenario”.

Por su parte, Rubén Beato, secretario general de la institución, afirmó que “es un momento para tratar de sumar desde donde se pueda y para eso se trabaja con los equipos técnicos de los candidatos para pensar el año próximo”.