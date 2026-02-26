Cómo el Feng Shui puede ayudarte a navegar Mercurio retrógrado y sus desafíos en casa

El inicio de Mercurio retrógrado este 26 de febrero 2026 no es un evento astronómico más; es un llamado a la revisión profunda de nuestros espacios más íntimos a partir del Feng Shui. Mientras el planeta de la comunicación retrocede en las aguas confusas de Piscis, nuestro hogar puede absorber esa «niebla» energética, manifestándose en aparatos que fallan, discusiones sin sentido o una sensación de estancamiento vital.

En la filosofía del Feng Shui, estos periodos de revisión son ideales para fortalecer el «Chi» de protección. No se trata de temerle al tránsito planetario, sino de utilizar la configuración de nuestros muebles y elementos como un filtro que transmute la confusión en claridad. Si tu casa es tu santuario, este es el momento de activar su modo de defensa estratégica.

Curar la comunicación con Feng Shui: el poder del Metal y el Agua quieta

Con Mercurio en Piscis, las palabras tienden a diluirse o distorsionarse. Para contrarrestar esta energía, el Feng Shui recomienda reforzar el elemento Metal en el living y las áreas de trabajo. Objetos de formas circulares, tonos blancos o grises y el uso de campanas de viento ayudan a «cortar» la confusión mental y aportan la precisión que el retrógrado nos quita.

Asimismo, es vital estabilizar el elemento Agua: asegurate de que no haya filtraciones o canillas que goteen, ya que en esta temporada el agua que se escapa simboliza emociones desbordadas y pérdida de claridad financiera.

La tecnología bajo control: orden y despeje en la zona de comando, de la mano del Feng Shui

Uno de los efectos más temidos de Mercurio retrógrado es el colapso de los dispositivos electrónicos. Desde la perspectiva de la alquimia ambiental, los cables enredados y el exceso de aparatos en la mesa de luz actúan como «ruido» que bloquea el descanso.

Dedicá este día a organizar tus cables y limpiar las pantallas con una solución de agua y vinagre blanco para eliminar la estática energética. Mantener el área donde usás tu computadora despejada de objetos innecesarios permitirá que la energía de tus proyectos fluya sin los típicos retrasos que este tránsito suele imponer.

Sahumado de introspección: limpiar el pasado para recibir el futuro, la recomendación del Feng Shui

Piscis nos empuja a la nostalgia, y Mercurio retrógrado nos trae recuerdos que a veces pesan. Si sentís que el ambiente de tu casa está «cargado» o que el pasado está demasiado presente, realizá una limpieza energética profunda. Utilizá sándalo o lavanda para sahumar desde el rincón más alejado hacia la puerta principal.

Este acto de soberanía energética le avisa a tu subconsciente que, aunque el universo esté en revisión, tu espacio sigue siendo un territorio de presente y bienestar. Es el momento perfecto para soltar los objetos que te atan a versiones anteriores de vos mismo y hacer espacio para la expansión que vendrá con el equinoccio.