Calendario Lunar noviembre 2025: los mejores días para cortarte el cabello y hacerlo crecer rápido

A la hora de estar a la moda —y de quitarse algunos años de encima— muchas personas recurren a distintos trucos de belleza, y el corte de cabello es, sin dudas, uno de los más efectivos. Un buen cambio de look puede rejuvenecer el rostro, resaltar las facciones y disimular imperfecciones.

Belleza y astrología: cuándo cortarte el cabello este mes para potenciar su crecimiento

Pero más allá de las tendencias, hay quienes eligen guiarse por el Calendario Lunar, convencidos de que la posición de la Luna puede influir en el crecimiento y la fortaleza del pelo. Por eso, cada mes hay fechas clave en las que cortarse el cabello promete mejores resultados.

Aunque muchos hablan del poder del Calendario Lunar, pocos comprenden realmente su influencia. Cada una de sus fases representa una forma distinta de iluminación sobre la superficie lunar —producto del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra— y, según diversas culturas, estas etapas también afectan la energía vital… incluso al momento de pasar por la peluquería.

Según diversas culturas ancestrales, cortarse el cabello en determinadas fases de la Luna puede estimular su crecimiento y aportarle mayor vitalidad y fortaleza. Por eso, durante el mes de noviembre hay días especialmente favorables para renovar el corte, aprovechar la energía lunar y favorecer un crecimiento más fuerte y saludable.

Cuáles son los mejores días de noviembre para cortarse el pelo, según el Calendario Lunar

La fase lunar que estimulará el crecimiento del cabello durante el mes de noviembre es Luna Creciente, teniendo en cuenta que esta fase se encuentra asociada a la expansión, el impulso energético y la renovación. Si bien algunos días ya han pasado, te vamos a dejar cuándo debes acudir a tu peluquería para cortarte el pelo:

Domingo 2 de noviembre a partir de las 3:00 am

Lunes 3 de noviembre durante todo el día

Martes 4 de noviembre desde las 4 de la tarde

Sábado 29 de noviembre desde las 12:00

Domingo 30 de noviembre durante todo el día

