Mercurio retrógrado: ¿Cómo afectará a cada signo durante noviembre 2025?
Mercurio retrógrado de noviembre 2025 será un periodo para cerrar, revisar y limpiar lo que aún queda pendiente antes del nuevo año.
Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos astrológicos más conocidos y, a la vez, más temidos por los seguidores de la astrología. Aunque su nombre suene complejo, en realidad se trata de una ilusión óptica: el planeta no se mueve hacia atrás en su órbita, pero desde la Tierra parece retroceder por la forma en que ambos cuerpos se desplazan alrededor del Sol.
En la astrología, Mercurio rige la comunicación, los viajes, la mente lógica y la tecnología. Por eso, cuando entra en retrogradación, se dice que estos ámbitos se ven afectados, generando desde malentendidos y correos extraviados, hasta retrasos, errores y reencuentros con personas del pasado.
Qué pasa cuando mercurio entra en esta etapa
- Fallas tecnológicas o en dispositivos electrónicos.
- Dificultades para expresar pensamientos o emociones.
- Malentendidos en el ámbito personal o laboral.
- Cambios de planes o demoras en proyectos y viajes.
Aunque no todos los efectos pueden comprobarse científicamente, Mercurio retrógrado ha adquirido fama por su influencia simbólica, y cada año millones de personas consultan su carta astral para saber cómo sortearlo.
Mercurio retrógrado en noviembre 2025
El último Mercurio retrógrado del año se extenderá del 9 al 29 de noviembre de 2025 y pasará por los signos de Sagitario y Escorpio. Este tránsito marcará un cierre emocional y mental del año, con temas relacionados a la verdad, los secretos, la confianza y la claridad en la comunicación.
Durante este periodo, podrías notar que las conversaciones se tornan más intensas, las decisiones más complicadas y las emociones más profundas. También podrían surgir personas o temas del pasado que creías resueltos.
Los astrólogos recomiendan evitar decisiones impulsivas, viajes importantes y compras costosas, así como no firmar contratos sin revisar los detalles.
Consejo general: revisa tus correos, evita malentendidos y dedica tiempo a reflexionar antes de responder o actuar.
Cómo afectará Mercurio retrógrado a cada signo
- Aries
Este tránsito tocará tu zona de creencias y aprendizaje. Podrías sentirte confundido respecto a tus metas a largo plazo.
Evita discutir por diferencias de opinión.
No tomes decisiones de viaje sin confirmarlas.
Relee mensajes antes de enviarlos: podrías ser malinterpretado.
- Tauro
Mercurio retrogradará en un sector que mueve tu mundo emocional y financiero. Cuida los acuerdos económicos y evita hablar de dinero impulsivamente.
No prestes ni pidas dinero durante estas semanas.
Espera antes de firmar documentos legales.
Reflexiona sobre tus límites emocionales en las relaciones.
- Géminis
Al estar regido por Mercurio, sentirás este tránsito con intensidad, sobre todo en tus vínculos personales.
Evita discutir con tu pareja o socios.
No tomes decisiones definitivas sobre relaciones.
Reaparecerá alguien del pasado con quien tendrás algo que cerrar.
- Cáncer
Mercurio retrógrado afectará tu rutina y tu energía física. Puede haber retrasos en el trabajo o confusión en tus horarios.
Descansa más y no te sobrecargues.
Revisa tus pendientes antes de entregar algo.
Evita cambios bruscos en tu alimentación o ejercicio.
- Leo
Este tránsito activará tu creatividad y tus emociones. Podrías sentir nostalgia o inseguridad en temas de amor.
No tomes decisiones sentimentales drásticas.
Retoma proyectos creativos pendientes.
Ten paciencia si algo no sale como planeabas.
- Virgo
Tu signo también está regido por Mercurio, así que esta retrogradación te pedirá calma en el hogar y la familia.
Evita discusiones domésticas o reacciones impulsivas.
Repara o revisa aparatos eléctricos antes de que fallen.
Retoma conversaciones familiares pendientes.
- Libra
Mercurio retrógrado afectará tu comunicación. Habla con cuidado y no supongas que los demás entienden tus intenciones.
No creas todo lo que escuchas.
Revisa correos, mensajes o documentos antes de enviarlos.
Podrías reencontrarte con alguien de tu pasado.
- Escorpio
El planeta retrogradará parte del tiempo en tu signo, lo que podría remover emociones profundas.
No tomes decisiones financieras sin reflexionar.
Evita reacciones impulsivas o celos.
Es buen momento para sanar temas pendientes contigo mismo.
- Sagitario
Mercurio retrogradará directamente en tu signo, afectando tu claridad mental y capacidad para decidir.
Evita tomar decisiones importantes.
Cuida tus palabras, podrías sonar más tajante de lo que deseas.
Replantea tus metas sin sentir que todo debe resolverse ya.
- Capricornio
La energía te invita a frenar el ritmo. Podrías sentirte más cansado o disperso.
No tomes compromisos adicionales.
Aprovecha para revisar tus prioridades laborales.
Revisa pagos o pendientes antes de cerrar el mes.
- Acuario
Este tránsito pondrá a prueba tus amistades y proyectos colectivos.
Evita confiar en rumores o comentarios ajenos.
Retoma vínculos que se enfriaron por malentendidos.
Sé claro con tus intenciones antes de colaborar con otros.
- Piscis
Mercurio retrógrado tocará tu área profesional. Puede haber retrasos o confusión en temas laborales.
No te frustres si algo se retrasa: será temporal.
Evita decisiones impulsivas con tus superiores.
Analiza tus logros antes de planear el siguiente paso.
El Mercurio retrógrado de noviembre 2025 será un periodo para cerrar, revisar y limpiar lo que aún queda pendiente antes del nuevo año. Más que un tiempo de caos, es una oportunidad para reconectar con la claridad mental y emocional que necesitas para comenzar 2026 con equilibrio.
