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Carta astral de hoy, martes 22 de septiembre de 2026: qué le espera a cada signo en el amor, dinero y trabajo

La carta astral de este martes 22 de septiembre llega con una energía de cambio y renovación. Con el ingreso del Sol en Libra, cada signo sentirá movimientos en el amor, el trabajo y las decisiones personales.

Redacción

Por Redacción

El cielo cambia de tono este martes 22 de septiembre de 2026. La llegada de la temporada de Libra pone el foco en los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio, mientras septiembre comienza a transitar sus últimos días.

La carta astral del día propone revisar qué situaciones necesitan mayor armonía y cuáles requieren una decisión. Es un momento para bajar la intensidad, observar las relaciones y encontrar un punto medio entre los deseos personales y las necesidades de los demás.

En el amor, pueden aparecer conversaciones pendientes y definiciones. En el plano laboral, será importante negociar antes que imponer. Mientras tanto, algunos signos sentirán que finalmente pueden comenzar a ordenar cuestiones económicas que venían generando preocupación.

Carta astral de hoy: predicciones para los 12 signos

Aries: El día pone el foco directamente sobre los vínculos. Puede surgir una conversación que venías postergando con una pareja, socio o persona importante. En el trabajo, evitá reaccionar rápidamente ante una diferencia. Clave del día: escuchar antes de responder.

Tauro: Es momento de ordenar rutinas y prestar atención a aquello que venís dejando para después. En lo laboral, una pequeña modificación puede simplificar mucho tus próximos días. En el amor, necesitás hechos más que promesas. Clave del día: organización.

Géminis: Una energía mucho más liviana comienza a rodearte. El amor, la creatividad y las ganas de disfrutar recuperan protagonismo. Puede aparecer un mensaje o propuesta inesperada. En el trabajo, una idea merece una segunda mirada. Clave del día: animarte.

Cáncer: La atención estará puesta en la casa, la familia y las decisiones personales. Algo que venía generando incomodidad podría comenzar a acomodarse. No intentes resolver todo inmediatamente. Clave del día: priorizar tu tranquilidad.

Leo: Las palabras tendrán un peso especial. Es un buen momento para reuniones, conversaciones, trámites y acuerdos. En el amor, decir claramente qué esperás puede evitar confusiones. Clave del día: comunicar.

Virgo: Después de semanas con mucho protagonismo, comienza una etapa diferente. El dinero, los recursos y la valoración personal pasan al centro de la escena. Puede ser momento de revisar gastos o negociar mejores condiciones. Clave del día: reconocer cuánto vale tu esfuerzo.

Libra: El Sol comienza a iluminar tu signo y abre un período de renovación personal. Hay decisiones que ya no conviene seguir postergando. En el amor, aumenta tu magnetismo y pueden producirse acercamientos. Clave del día: elegirte.

Escorpio: El cuerpo y la mente pueden pedir una pausa. No todo necesita una respuesta inmediata. Es una jornada favorable para cerrar asuntos, observar y preparar los próximos movimientos. En el amor, cuidado con interpretar silencios. Clave del día: esperar.

Sagitario: Los proyectos vuelven a tomar impulso. Una amistad, contacto o conversación puede acercarte a una oportunidad interesante. En el amor, necesitás recuperar espontaneidad. Clave del día: mirar hacia adelante.

Capricornio: El trabajo y las responsabilidades ganan protagonismo. Podría aparecer una definición relacionada con un proyecto o una tarea que venís sosteniendo desde hace tiempo. Evitá asumir compromisos que después sean difíciles de cumplir. Clave del día: estrategia.

Acuario: Necesitás salir de lo conocido. Estudios, viajes, nuevos proyectos o planes a futuro pueden ocupar buena parte de tus pensamientos. Una noticia podría ayudarte a mirar una situación desde otra perspectiva. Clave del día: ampliar horizontes.

Piscis: El día invita a ir un poco más profundo. Dinero compartido, emociones y decisiones pendientes pueden necesitar atención. En el amor, una conversación sincera puede cambiar el clima de una relación. Clave del día: soltar lo que ya cumplió su ciclo.

Los signos que sentirán con más fuerza la energía del día

Libra, Aries, Capricornio y Cáncer pueden experimentar con mayor intensidad este cambio de energía. Para algunos significará tomar decisiones en los vínculos; para otros, reorganizar prioridades y empezar a cerrar una etapa.

También será una jornada interesante para Géminis y Acuario, que podrían encontrar mayor facilidad para comunicar lo que desean y avanzar con proyectos.

La clave de este martes 22 de septiembre será buscar equilibrio sin quedarse inmóvil: negociar cuando sea posible, poner límites cuando sea necesario y dejar espacio para aquello nuevo que empieza a aparecer.


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El cielo cambia de tono este martes 22 de septiembre de 2026. La llegada de la temporada de Libra pone el foco en los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio, mientras septiembre comienza a transitar sus últimos días.

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