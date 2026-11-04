Quiénes son las cinco ganadoras de Popstars 2026: así nació Chapeaux, la nueva banda de Telefe

Popstars 2026 llegó a su gran final y ya tiene a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina que buscará conquistar la escena musical argentina. Después de semanas de audiciones, desafíos y presentaciones, el jurado eligió a las jóvenes que comenzarán una nueva etapa profesional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la definición se conoció este martes 3 de noviembre, durante el último programa del reality conducido por Nico Vázquez en Telefe. El jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, seleccionó a Juana Distéfano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro.

Popstars 2026: quiénes son las cinco ganadoras que integran Chapeaux

El programa comenzó con 15.000 aspirantes y, después de un extenso proceso de selección, ocho participantes llegaron a la instancia decisiva. Finalmente, cinco fueron elegidas para formar la banda.

Juana Distéfano

Con 19 años, fue la primera en recibir la noticia de que integraría Chapeaux. Se hizo conocida como creadora de contenido en YouTube, donde reunió más de 100.000 suscriptores.

Su pasión por la música comenzó desde pequeña y tuvo un momento especial cuando, a los 12 años, conoció a Tini Stoessel y pudo cantar junto a ella.

Kala Bidner

Con 22 años, llegó al programa con experiencia sobre los escenarios. A los nueve años compartió una presentación con Franco de Vita en el Luna Park y en 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un partido de la Selección.

Durante el reality descubrió que disfrutaba especialmente de cantar en grupo y compartir experiencias con otras artistas.

Magalí Altamirano

Oriunda de Barracas, Buenos Aires, comenzó a estudiar comedia musical a los diez años. Proviene de una familia de vendedores ambulantes y creció rodeada de música.

Uno de sus mayores sueños es poder presentarse en grandes escenarios y que su familia la vea triunfar.

María Adolfina Pérez

Nació en Basavilbaso, Entre Ríos, y desde pequeña encontró en el canto su principal vocación. En su ciudad natal recibió apoyo para presentarse en bares y diferentes espacios musicales.

Al conocer que había sido seleccionada, se emocionó y alentó a otras jóvenes del interior del país a perseguir sus sueños artísticos.

Mía Piñeiro

Tiene 18 años y proviene de una familia estrechamente vinculada con la música. Es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del reconocido violinista Fernando Suárez Paz, quien acompañó a Astor Piazzolla.

Durante el certamen destacó la importancia de la música en su vida y su deseo de construir una carrera artística.

Qué pasó en la final de Popstars y cuándo será el primer show de Chapeaux

En el último programa, Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich quedaron fuera de la selección definitiva.

La emoción fue protagonista de la gala, especialmente cuando las cinco ganadoras conocieron la decisión del jurado y comenzaron a celebrar el nacimiento del grupo.

Además, Chapeaux estrenó su primer videoclip oficial, titulado Me provoca, una canción que las participantes habían preparado durante las últimas semanas del reality.

La banda ya tiene confirmado su primer gran concierto: el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El regreso de Popstars, el programa que lanzó a Bandana y Mambrú

La edición 2026 marcó el regreso de uno de los formatos musicales más recordados de la televisión argentina.

Popstars debutó en el país en 2001, cuando dio origen a Bandana, el grupo femenino integrado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán.

Un año después, el formato regresó con una edición masculina de la que surgió Mambrú, otra banda que alcanzó una gran popularidad.

Más de dos décadas después, Chapeaux toma la posta de aquellos grupos con el desafío de construir su propia identidad y conquistar a una nueva generación de seguidores.