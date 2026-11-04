El Congreso en pausa: los temas clave de Javier Milei que se postergan por las elecciones en Estados Unidos y la visita de León XIV

Las actividades en el Congreso entraron en pausa debido a las elecciones legislativas en Estados Unidos y la llegada a Argentina del papa León XIV. Esta situación le redujo el margen de maniobra al Gobierno para que pueda avanzar con sus proyectos prioritarios. Por su parte, los aliados ven estratégicamente la situación ya que juegan con los tiempos para poner de su lado las negociaciones.

Los temas clave que esperan a ser debatidos en Diputados

En el oficialismo adelantaron que prevén convocar a una primera sesión el próximo 18 de noviembre para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La segunda fecha en mente es el 25 de noviembre que estará destinada al proyecto de Presupuesto 2027.

Sin embargo, también hay otros temas que resultan vitales para la oposición y podrían servir para destrabar votos clave, por ejemplo la Ley de Biocombustibles y la política de subsidios al transporte.

Los libertarios intentar rearmar estratégicamente su plan después de sufrir un primer traspié la semana pasada cuando no lograron avanzar con el dictamen del Presupuesto. En esa ocasión, el PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta tener respuestas concretas sobre una larga lista de planteos.

Entre los reclamos, el PRO pide precisiones sobre las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, mientras que el bloque de Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus derivados.

En común, el PRO, la UCR y los gobiernos provinciales exigen reducir el Impuesto a los Combustibles Líquidos -asignado por ley al mantenimiento de rutas pero subejecutado por el Gobierno-, además de demandar mayor transparencia e información en las concesiones viales.

Asimismo, las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES buscan certezas sobre los fondos destinados a compensar sus déficit.

Otro punto sensible que genera divisiones internas es el financiamiento universitario. El Presupuesto 2027 asigna poco más de $7 billones para las casas de altos estudios nacionales, mientras que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para garantizar su funcionamiento.

En la última semana se sumó un nuevo foco de conflicto: el acuerdo de la Secretaría de Transporte para elevar los subsidios a las empresas del AMBA desde noviembre y el reconocimiento de una deuda de $39.000 millones por diferencias de recaudación entre junio y septiembre, lo que provocó un fuerte malestar en las provincias.

A esto se añaden las demoras en la Ley de Biocombustibles, que acrecentaron la tensión en Córdoba y Santa Fe. El texto, impulsado tras su media sanción en el Senado para elevar los cortes obligatorios de bioetanol (al 15%) y biodiésel (al 10%), buscaba ser un guiño del Ejecutivo a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro por su apoyo clave en iniciativas como el DNU 70/23, Discapacidad y endeudamiento familiar. Sin embargo, la propuesta se frenó por objeciones de distritos productores como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

Desde Provincias Unidas advierten que las negociaciones por subsidios, fondos previsionales y biocombustibles deberán avanzar a la par de la pauta presupuestaria para hacer valer su peso político. Ante este escenario, en la Casa Rosada dan por hecho que deberán convocar a sesiones extraordinarias en diciembre para obtener la sanción definitiva del Presupuesto 2027 en el Senado.