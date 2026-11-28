El cierre de noviembre representa una oportunidad para renovar las energías, según las creencias del horóscopo hindú, también conocido como astrología védica o Jyotish.

Esta tradición milenaria, originaria de la India, propone interpretar la influencia simbólica de los astros sobre las diferentes etapas de la vida, las relaciones personales y el crecimiento espiritual.

En la antesala de diciembre, cuatro signos podrían encontrar nuevas oportunidades para avanzar en sus proyectos, mejorar sus vínculos y recuperar la tranquilidad emocional.

Los cuatro signos favorecidos por el horóscopo hindú antes de diciembre

Mesha (Aries): será un momento propicio para tomar decisiones pendientes. Una oportunidad laboral o económica podría renovar su entusiasmo.

será un momento propicio para tomar decisiones pendientes. Una oportunidad laboral o económica podría renovar su entusiasmo. Simha (Leo): el cierre del mes invita a recuperar la confianza personal. Una conversación inesperada podría abrir las puertas a una nueva etapa.

el cierre del mes invita a recuperar la confianza personal. Una conversación inesperada podría abrir las puertas a una nueva etapa. Tula (Libra): encontrará en el equilibrio emocional una herramienta para resolver conflictos. Los vínculos afectivos ocuparán un lugar destacado.

encontrará en el equilibrio emocional una herramienta para resolver conflictos. Los vínculos afectivos ocuparán un lugar destacado. Dhanu (Sagitario): tendrá la posibilidad de dejar atrás situaciones que limitaban su crecimiento. La renovación personal y los nuevos proyectos serán protagonistas.

Qué les depara el horóscopo hindú a los demás signos

Vrishabha (Tauro): ordenar las finanzas y evitar las decisiones impulsivas.

ordenar las finanzas y evitar las decisiones impulsivas. Mithuna (Géminis): escuchar la intuición antes de asumir nuevos compromisos.

escuchar la intuición antes de asumir nuevos compromisos. Karka (Cáncer): dedicar más tiempo al descanso y al bienestar emocional.

dedicar más tiempo al descanso y al bienestar emocional. Kanya (Virgo): abandonar la necesidad de controlar cada detalle.

abandonar la necesidad de controlar cada detalle. Vrishchika (Escorpio): cerrar ciclos y liberarse de antiguas preocupaciones.

cerrar ciclos y liberarse de antiguas preocupaciones. Makara (Capricornio): reconocer los logros alcanzados durante el año.

reconocer los logros alcanzados durante el año. Kumbha (Acuario): animarse a explorar nuevas ideas y experiencias.

animarse a explorar nuevas ideas y experiencias. Meena (Piscis): fortalecer los vínculos y establecer límites saludables.

El ritual del horóscopo hindú para despedir noviembre

Inspirada en las prácticas de meditación de la India, una propuesta simbólica para cerrar el mes consiste en encender una vela blanca, dedicar unos minutos al silencio y escribir tres motivos de agradecimiento.

Luego, se pueden anotar las intenciones y los objetivos para diciembre, acompañando el ejercicio con una respiración profunda y consciente.

Desde esta perspectiva espiritual, agradecer lo vivido y soltar aquello que genera preocupación son dos maneras de prepararse para comenzar una nueva etapa con mayor serenidad.