Atraer el amor, la prosperidad y las nuevas oportunidades es uno de los principales objetivos de quienes practican la ley de la atracción, una corriente espiritual que propone trabajar sobre los pensamientos, las emociones y las intenciones.

Según explicó la consejera espiritual Ara Aquila en el portal Astrocentro, esta creencia pone el foco en la predisposición personal para aceptar aquello que se desea.

Desde esta perspectiva, reconocer los propios límites y cultivar una actitud receptiva forman parte del proceso de transformación.

Los cuatro bloqueos que impiden renovar tu energía

De acuerdo con esta corriente espiritual, existen cuatro obstáculos que pueden dificultar la apertura a nuevas experiencias:

La falta de autoestima: creer que no se merece aquello que se desea.

creer que no se merece aquello que se desea. El miedo al cambio: permanecer en situaciones conocidas por temor a la incertidumbre.

permanecer en situaciones conocidas por temor a la incertidumbre. El apego al pasado: sostener vínculos, resentimientos o experiencias que dificultan avanzar.

sostener vínculos, resentimientos o experiencias que dificultan avanzar. La influencia del entorno: asumir como propias las preocupaciones y emociones de otras personas.

Las señales de que estás preparado para recibir nuevas oportunidades

Quienes siguen esta filosofía interpretan las coincidencias significativas, la tranquilidad interior y la capacidad de aceptar ayuda como señales de apertura espiritual.

También consideran que aprender a disfrutar de los pequeños acontecimientos cotidianos permite establecer una relación diferente con aquello que se desea alcanzar.

Tres hábitos para elevar tu energía, según la ley de la atracción

1. Liberar espacios en el hogar: ordenar un cajón o desprenderse de objetos en desuso representa simbólicamente la apertura a una nueva etapa.

2. Practicar la respiración consciente: dedicar unos minutos cada mañana a respirar lentamente, con las palmas hacia arriba, y concentrarse en las propias intenciones.

3. Incorporar la gratitud: aceptar los elogios, los gestos de cariño y la ayuda de otras personas sin sentir la obligación de devolverlos inmediatamente.

Por qué es importante acompañar las intenciones con acciones

La ley de la atracción pertenece al ámbito de las creencias espirituales y no cuenta con evidencia científica que demuestre que los pensamientos puedan atraer acontecimientos externos.

Sin embargo, reservar tiempo para la reflexión, reconocer las emociones y establecer objetivos personales puede formar parte de una rutina de bienestar.

Los deseos también necesitan decisiones y acciones concretas. La actitud positiva no garantiza resultados, pero puede acompañar el proceso de construir nuevas oportunidades.