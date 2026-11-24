El tarot es una de las prácticas esotéricas más populares entre quienes buscan respuestas sobre el amor, el trabajo, el futuro y el crecimiento personal. Sin embargo, no todas las barajas tienen la misma cantidad de cartas ni utilizan idénticos métodos de interpretación.

Según explicó el tarotista Mario N. en el portal especializado Astrocentro, existen diferentes sistemas de cartomancia que se adaptan a los intereses y las inquietudes de cada persona.

Algunos se centran en cuestiones cotidianas, mientras que otros proponen una exploración más profunda de las emociones y la espiritualidad.

Los nueve tipos de tarot y oráculos más conocidos

1. Tarot de Marsella

Con 78 cartas, divididas en arcanos mayores y menores, es uno de los sistemas tradicionales más difundidos. Se utiliza para abordar distintas áreas de la vida.

2. Oráculo de Belline

Cuenta con 53 cartas y una simbología vinculada con los planetas. Propone una interpretación integral de las experiencias personales.

3. Tarot Lenormand

Sus 36 cartas presentan imágenes sencillas que facilitan las consultas sobre situaciones cotidianas y acontecimientos cercanos.

4. Tarot egipcio

Compuesto por 78 cartas, se distingue por la riqueza de sus imágenes y su simbología inspirada en el antiguo Egipto.

5. Tarot español

Utiliza 40 naipes distribuidos en cuatro palos: copas, oros, espadas y bastos.

6. Tarot gitano

También conocido como tarot romaní, se emplea especialmente en consultas relacionadas con los sentimientos y las relaciones amorosas.

7. Tarot persa

Está integrado por 55 cartas y permite explorar cuestiones vinculadas con la personalidad y las relaciones interpersonales.

8. Oráculo de la Tríada

Sus 57 cartas están orientadas principalmente a la introspección y la búsqueda espiritual.

9. Baraja de 32 cartas

Es una alternativa sencilla para quienes desean iniciarse en la cartomancia.

Qué tarot elegir según lo que querés consultar

Dentro de las tradiciones esotéricas, cada baraja tiene sus particularidades:

Amor y relaciones: tarot gitano.

tarot gitano. Trabajo y decisiones personales: tarot de Marsella.

tarot de Marsella. Situaciones a corto plazo: Lenormand y tarot español.

Lenormand y tarot español. Autoconocimiento: oráculo de la Tríada.

oráculo de la Tríada. Desarrollo espiritual: tarot egipcio.

tarot egipcio. Consultas generales: oráculo de Belline.

Cuál es el tarot más antiguo del mundo

Entre las barajas históricas más destacadas se encuentra el Visconti-Sforza, cuyos ejemplares conservados datan del siglo XV y fueron elaborados en Italia.

Sus ilustraciones ornamentadas reflejan el valor artístico que tenían estas cartas en las cortes europeas de la época.

Con el paso de los siglos, surgieron nuevas versiones que incorporaron diferentes tradiciones culturales y espirituales.

Aunque no existe evidencia científica de que el tarot permita predecir el futuro, muchas personas lo utilizan como una herramienta simbólica de reflexión, autoconocimiento y exploración de sus emociones.