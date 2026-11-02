Así fueron los resultados finales en Bariloche

Este domingo Bariloche eligió a sus 15 convencionales para reformar la Carta Orgánica municipal. Foto: Chino Leiva.

Cerca de las 11 de la noche, la Junta Electoral Municipal dio fin al escrutinio de las 333 mesas donde votaron casi 60 mil personas en Bariloche. La participación de la ciudadanía sorprendió: el 51% del padrón se presentó en las escuelas y superó las expectativas.

Con un marcado triunfo del oficialismo, la lista Estamos Haciendo Bariloche sumó el 34% los votos y contará con 8 bancas en la Convención Constituyente que será la encargada de revisar y debatir las reformas en la actual Carta Orgánica que establece las normas de la ciudad.

Con los resultados finales, la lista que encabezó Yanina Sánchez, quien asumirá la presidencia de la Convención, alcanzó los 19.994 votos, muy por encima de las demás. Fuerza Bariloche se ubicó como la principal oposición, con 9.465 votos, lo que le permite ingresar con los tres primeros candidatos de su lista, encabezada por la ex defensora del pueblo, Andrea Galaverna.

En tercer lugar, La Libertad Avanza en Bariloche logró 7.170 votos. Ese 12,22% le habilita a llevar sus propuestas al debate a través de dos convencionales.

Los resultados finales estuvieron cerca de las 23. Foto: Chino Leiva.

Seamos Futuro fue la fuerza que siguió, con 4.208 votos, por lo que Lihue Bariggi ingresará en la Convención Constituyente, junto con Alhué Gavuzzo, de la lista del Frente La Izquierda de los Trabajadores que cuenta con el apoyo nacional de Myriam Bregman, y lograron 3.538 votos.

Las demás fuerzas, que no lograron el piso del 5% para ingresar en la lista de convencionales constituyentes, fueron Primero Río Negro, que obtuvo 1.772 votos, y Movimiento Vecinal por Bariloche, con 1.752.

Pablo Chamatrópulos, de la lista Podemos Bariloche, logró el octavo lugar, con 1.724 votos.

Este domingo en Bariloche se votó para los convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica. Foto: Chino Leiva.

La otra lista de la izquierda, el Frente de Izquierda por el Socialismo, sumó 1.492 votos, mientras que Bariloche Sumar Sur, la lista encabezada por Alejo Ramos Mejía, obtuvo 1.418 votos.

Le sigue el radicalismo, que tuvo como primer candidato a Marcelo Cascón, con 1.350 votos, y la lista Nuestra Identidad Ciudadana, encabeza por Exequiel Ojeda, que llegó a los 1.240.

Por último, Participación Vecinal (PAVE), la lista que llevaba adelante a Norberto Rodriguez como primer candidato, logró apenas 828 votos.

Del resto de los votos, el 1,97% fueron en blanco, el 2,61% fueron nulos, mientras unos 47 votos fueron impugnados o recurridos.