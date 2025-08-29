Descubrí lo que el Horóscopo Chino tiene reservado para el 29 de agosto 2025, signo por signo

El mes del Mono está por terminar y la astrología oriental tiene buenas noticias: se anticipa una jornada diáfana y llena de claridad para todos los signos del Horóscopo Chino. Entérate de lo que este 29 de agosto 2025 tiene preparado para vos.

RATA.

No te engañes con las propuestas que pueden venir a darte una esperanza a salir de una situación compleja, tienes que saber ahora que puedes lograr mucho más sin necesidad de milagros.

BÚFALO.

El signo del Buey sabe que puede tener muy buenas opciones en la economía, así que en este minuto tienes que comenzar a ser capaz de ver las cosas que te ayudarán a salir de un mal momento económico.

TIGRE.

No estás pensando de manera objetiva en este día y sabes que puedes lograr algunas cosas que tengan mucha relación con tu avance profesional, no deseches esa opción.

CONEJO.

Si para el signo del Conejo las cosas no funcionan en este momento en el trabajo, en un tiempo más vienen cosas nuevas para ese ámbito, así que solo espera esas nuevas oportunidades.

DRAGÓN.

Estás muy bien en este momento en tu trabajo, cuando de verdad te das cuenta de que todo lo que querías experimentar como profesional está en tu vida, considérate exitoso.

SERPIENTE.

No te olvides de lo mucho que has ganado en tu vida gracias a que has puesto tu confianza en las cosas necesarias para poder hacer un buen trabajo y ser considero como un buen profesional en tu carrera, debes volver al éxito que estabas acostumbrado.

CABALLO.

Si el trabajo en este momento se está viendo un poco complejo porque estás viendo muchos recortes de personal, es momento de comenzar a buscar algo nuevo para ti.

CABRA.

Si no piensas decir las cosas que te están molestando en tu trabajo, es porque de verdad no te estás concentrando en las cosas que tienes que hacer, pese a los problemas que eso provoque, siempre debes decir lo que te molesta y lo que piensas de verdad.

MONO.

El signo del Mono sabe que ciertas cosas que tiene en su camino pueden no resultar como lo ha pensado en un momento, pero tiene muy claro que a veces la vida no responde de la manera que queremos, así que no te sientas mal si las cosas no resultan hoy, ya lo harán mañana.

GALLO.

Estás viendo las cosas necesarias para comenzar a pensar en la opción de lograr algo bueno para ti, recuerda que necesitas el trabajo actual para seguir avanzando.

PERRO.

Si te olvidas de las posibilidades que existen en tu vida para poder comenzar el buen camino que necesitas iniciar pronto, entonces es necesario mirar de nuevo tus opciones, hay buenos momentos en el trabajo para ti muy pronto

CHANCHO.