Con el comienzo de la temporada de Sol en Virgo, algunos signos del zodíaco se encontrarán en una etapa de introspección y transformación emocional, con influencias planetarias que favorecen conexiones profundas.

Según distintos pronósticos astrológicos, hay signos del zodíaco que transitarán buenos momentos en el amor, la economía y el avance de proyectos, mientras que otros podrían atravesar un momento de tropiezo en su vida personal.

Los signos del horóscopo que tendrán un golpe de suerte en la última semana de agosto 2025

1. Tauro, Virgo, Libra y Capricornio brillan con prosperidad

De acuerdo al horóscopo semanal publicado para el período del 25 al 31 de agosto, la posición de los astros favorece notablemente a estos cuatro signos:

Tauro se beneficia con “éxitos en la carrera en el extranjero, ganancias en inversiones y momentos de alegría familiar”.

Virgo recibe “crecimiento en los negocios”, aprovechando la energía que el Sol en su signo le proporciona.

Libra podría recibir “beneficio proveniente de herencia o patrimonio familiar”.

Capricornio experimenta “éxitos profesionales”, abriendo caminos de avance en su ámbito laboral.

2. Aries, Leo, Géminis y Cáncer también encuentran su momento

El tránsito de Venus en Leo, que comienza el 25 de agosto, genera un escenario ideal para que estos signos también reciban buena fortuna:

Aries se destaca en el amor y la vitalidad, sintiéndose renovado emocionalmente.

Leo se llena de carisma y reconocimiento, ideal para atraer oportunidades.

Géminis se conecta con su poder comunicativo, potenciando su encanto interpersonal.

Cáncer puede redescubrir su valor personal y atraer bienestar desde lo emocional.

Signos a los que les conviene mantenerse alerta en los últimos días de agosto 2025

El cuadrado del Sol en Virgo con Urano retrógrado en Géminis (que ocurre el 24 de agosto) trae energía disruptiva y sorpresas inesperadas, especialmente para:

Aries (posibles contratiempos en el trabajo),

Tauro (giros amorosos),

Géminis (cambios en el hogar) y