Horóscopo chino: los 3 signos que recibirán riqueza y prosperidad con la cuadratura de Mercurio y la Luna

En el horóscopo chino, la llegada de agosto 2025 se presenta como un momento clave para que cada signo del zodiaco despliegue sus mejores recursos en el marco de la astrología oriental. La cuadratura entre Mercurio en Leo y la Luna en Tauro aporta una tensión productiva que, si se canaliza adecuadamente, puede transformarse en un motor de oportunidades en el plano económico y personal. Esta configuración astral despierta la necesidad de combinar la lógica con la estabilidad emocional, generando así un campo fértil para tomar decisiones estratégicas.

Durante este periodo, cada signo del zodiaco en el horóscopo chino se ve llamado a reconocer sus fortalezas y a adaptarse a los cambios que plantea la astrología oriental. La influencia de esta cuadratura fomenta un enfoque más consciente sobre la administración de los recursos, pero también invita a trabajar la paciencia y la comunicación. El equilibrio entre pensamiento ágil y acciones calculadas será determinante para aprovechar la energía expansiva que se abre camino en este ciclo.

Estos 3 signos son bendecidos por la influencia de la cuadratura entre Mercurio en Leo y la Luna en Tauro

Mono

Este signo del zodiaco en el horóscopo chino recibe de la astrología oriental un impulso especialmente fuerte en lo financiero. La cuadratura entre Mercurio y la Luna le obliga a analizar con más detalle sus proyectos, evitando decisiones apresuradas. Su ingenio natural se ve potenciado, pero solo dará frutos si es acompañado por un plan sólido que permita materializar sus ideas sin caer en el exceso de confianza.

Tigre:

Este signo del zodiaco en el horóscopo chino encuentra en la astrología oriental un momento para equilibrar su impulso con la estabilidad. La tensión entre Mercurio y la Luna puede generar cierta impaciencia, pero también le brinda la oportunidad de afianzar relaciones estratégicas y de replantear inversiones. El autocontrol será clave para que la fuerza y la determinación propias de este signo no se conviertan en acciones precipitadas.

Dragón:

Como signo del zodiaco del horóscopo chino, recibe de la astrología oriental una vibración de gran alcance. Esta cuadratura le reta a salir de su zona de confort, buscando soluciones creativas frente a desafíos materiales. Su carisma y capacidad de liderazgo estarán en su punto más alto, pero deberá escuchar tanto la voz de la razón como la de la intuición para maximizar los beneficios de este poderoso alineamiento astral.