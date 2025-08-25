Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la última semana de agosto 2025

Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán esta última semana de agosto 2025, que va del lunes 25 al viernes 29. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la última semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la última semana de agosto 2025:

Aries: 02, 05 y 36

Tauro: 12, 18 y 26

Géminis: 09, 27 y 41

Cáncer: No.

Leo: 04, 08 y 35

Virgo: 10, 18 y 25

Libra: 06, 15 y 49

Escorpio: 11, 14 y 30

Sagitario: 17, 33 y 66

Capricornio: 03, 21 y 30

Acuario: 01, 15 y 29

Piscis: 06, 08 y 27

Mhoni Vidente: los colores de la suerte para la última semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la última semana de agosto 2025:

Aries: Rojo y Amarillo

Tauro: Rojo y Azul

Géminis: Amarillo y Verde

Cáncer: Blanco y Azul

Leo: Blanco y Rojo

Virgo: Azul y Amarillo

Libra: Verde y Blanco

Escorpio: Blanco y Rojo

Sagitario: Naranja y Verde

Capricornio: Rojo intenso y Blanco

Acuario: Naranja y Amarillo

Piscis: Azul y Rosa fuerte

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la última semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para la última semana de agosto 2025:

Aries: Viernes

Tauro: Lunes

Géminis: Miércoles

Cáncer: Martes

Leo: Jueves

Virgo: Martes

Libra: Miércoles

Escorpio: Viernes

Sagitario: Lunes

Capricornio: Viernes

Acuario: Martes

Piscis: Martes

Con información de Ámbito