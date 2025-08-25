Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la última semana de agosto 2025
Además de las predicciones para la última semana de agosto 2025, Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.
Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán esta última semana de agosto 2025, que va del lunes 25 al viernes 29. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para la última semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la última semana de agosto 2025:
- Aries: 02, 05 y 36
- Tauro: 12, 18 y 26
- Géminis: 09, 27 y 41
- Cáncer: No.
- Leo: 04, 08 y 35
- Virgo: 10, 18 y 25
- Libra: 06, 15 y 49
- Escorpio: 11, 14 y 30
- Sagitario: 17, 33 y 66
- Capricornio: 03, 21 y 30
- Acuario: 01, 15 y 29
- Piscis: 06, 08 y 27
Mhoni Vidente: los colores de la suerte para la última semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la última semana de agosto 2025:
- Aries: Rojo y Amarillo
- Tauro: Rojo y Azul
- Géminis: Amarillo y Verde
- Cáncer: Blanco y Azul
- Leo: Blanco y Rojo
- Virgo: Azul y Amarillo
- Libra: Verde y Blanco
- Escorpio: Blanco y Rojo
- Sagitario: Naranja y Verde
- Capricornio: Rojo intenso y Blanco
- Acuario: Naranja y Amarillo
- Piscis: Azul y Rosa fuerte
Mhoni Vidente: los días de la suerte para la última semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para la última semana de agosto 2025:
Aries: Viernes
Tauro: Lunes
Géminis: Miércoles
Cáncer: Martes
Leo: Jueves
Virgo: Martes
Libra: Miércoles
Escorpio: Viernes
Sagitario: Lunes
Capricornio: Viernes
Acuario: Martes
Piscis: Martes
Con información de Ámbito
