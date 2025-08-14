Feng Shui: por qué recomiendan tener un frasco con granos de café en casa

En el arte milenario del Feng Shui, cada elemento del hogar tiene un papel clave en la circulación de la energía. Y uno de los consejos más curiosos y fáciles de aplicar es colocar un frasco con granos de café en un lugar visible de la casa.

Por qué recomiendan tener un frasco con granos de café en casa, según el Feng Shui

Según esta filosofía, el café no solo es un energizante para las mañanas, sino también un poderoso activador de prosperidad y protección. Su aroma intenso ayuda a limpiar las energías pesadas del ambiente, mientras que su origen natural lo conecta con el elemento tierra, aportando estabilidad y arraigo.

Además, se cree que los granos absorben y neutralizan vibraciones negativas, funcionando como un “filtro” ambiental. Por eso, especialistas recomiendan ubicar el frasco en la cocina, el comedor o incluso el espacio de trabajo, y renovar periódicamente su contenido para mantener su efecto.

En tiempos donde la armonía del hogar se vuelve esencial, este simple gesto puede ser una forma práctica de atraer abundancia y buena energía.

Dónde colocar el frasco con granos de café, según el Feng Shui

Las ubicaciones más recomendadas son:

Cocina: simboliza prosperidad y alimento. Colocar el frasco aquí potencia la abundancia económica y el bienestar familiar.

Comedor: favorece la unión y la armonía en las comidas compartidas.

Zona de trabajo o escritorio: atrae oportunidades y ayuda a mantener la concentración.

Cerca de la entrada principal: funciona como protección energética, evitando que entren malas vibras.

El frasco debe ser de vidrio, mantenerse limpio y con granos enteros en buen estado. Se aconseja renovarlos cada cierto tiempo para que no pierdan su aroma ni su energía.