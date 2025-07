El horóscopo de Jimena La Torre para la última semana de julio 2025, signo por signo

Este lunes comienza la última semana de julio 2025 y los astros marcarán el camino para esta última mitad del mes. En este contexto, Jimena La Torre anticipó cuáles son las cuestiones del horóscopo en las que habrá que poner el foco para pasar unos días óptimos.

Para la última semana de julio, el horóscopo de Jimena La Torre: signo por signo

Aries: El sol en Leo te da brillo y capacidad para ser mejor en lo que quieras hacer ahora. Se abre tu mundo a los romances. Tus emociones van a estar más intensas, y eso te permitirá conectar desde otro lugar. Excelente pareja de sexo, todavía te quedan frutos por probar. Aprovechá este momento para disfrutar sin culpas.

Tauro: Con sol en Leo, excesos de trabajo y de relaciones laborales nuevas. Los mails van y vienen con respuestas acordes a tus necesidades. Se te presentarán oportunidades para destacarte si lográs dejar atrás la comodidad. Tus palabras son verdaderas y justas. Usalas para poner límites que venís postergando.

Géminis: Triunfas en un trabajo y te llevas sorpresas inesperadas. Las propuestas del amor te dejan sin aliento y te animas a irte en un viaje loco con el sol en Leo. Esta energía te conecta con la alegría y te devuelve el deseo de jugar. Eres la estrella de las comunicaciones y las relaciones públicas. Tenés luz propia, y eso hoy se nota.

Cáncer: Planificas un viaje o una escapada con tu pareja a un lugar cercano y tranquilo. Harás todo para satisfacer tus deseos laborales con sol en Leo. También podrías cerrar tratos importantes o firmar papeles. Harás una pequeña inversión para la compra de un auto. Lo material se vuelve una prioridad, pero hay que medir bien.

Leo: Día para comenzar a relacionarte por trabajo con personas que sólo eran amigas. Retorna un amor olvidado con sol en tu signo. Te sentís más fuerte, más vos, y eso atrae oportunidades. Sabes que debes cambiar tu forma de relacionarte con el dinero; evita los excesos. Tu estabilidad depende de cuánto puedas soltar el control.

Virgo: El sol en Leo frena tus planes de realización material y te da la posibilidad de contar con el otro siempre cerca. Aunque no esté todo claro, tus vínculos van a darte sostén. Te preocupa la salud de un varón cercano. Ayúdalo para que vaya al médico. Es momento de estar presente.

Libra: La energía del sol en Leo hace que sea un día bastante activo. Sostente firme en tus decisiones de amor. Hay cosas que solo vos sabés, y nadie puede elegir por vos. Es tiempo de silencio y encuentro con tus propias ideas. No te apures en dar explicaciones.

Escorpio: Se terminan los mareos y logras tomar decisiones entre lo que te sirve y no para tu futuro material. No tendrás preocupaciones con el sol en Leo. Algo se ordena en tu interior y todo empieza a fluir. Cuídate de los lugares de poder. No te involucres en juegos ajenos que no te corresponden.

Sagitario: El sol en su amigo Leo les da una cualidad extra para marcar territorios laborales y defender su posición con autoridad. Te sentís más creativo, con ganas de avanzar sin tantas dudas. Sabiduría en el dinero. Elegí con quién compartís tus logros.

Capricornio: El sol en Leo te activa de una manera especial para el amor y te da un toque de suerte extra para armar viajes a futuro. También podés abrirte a una nueva forma de amar. El rey del sexo enciende tu vida marcando territorio apasionado. Confiá en lo que estás sintiendo.

Acuario: Empiezas planes nuevos en el trabajo, te animas a cualquier trabajo por pesado que sea con sol en Leo. Te animás a más en el amor con luna en oposición. Tu intuición te guiará hacia la mejor opción. Tienes la rueda de la fortuna en el amor si te animas a cambiar. No temas mostrarte vulnerable.

Piscis: El sol en Leo te da la posibilidad de recuperar amores reales. Cierras ciclos laborales y sientes que puedes ir por nuevos proyectos. Estás más claro que en otros momentos y eso te da firmeza. Tienes que dejar que las cosas pasen. Todo llega si sabés esperar con los pies en la tierra.