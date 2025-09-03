El mejor lugar para colocar un frasco con lentejas y atraer fortuna, según el Feng Shui

El feng shui, antigua disciplina china que armoniza los espacios para favorecer la energía vital, propone distintos rituales y símbolos para atraer prosperidad. Uno de los más simples y poderosos consiste en colocar un frasco con lentejas en puntos estratégicos del hogar.

Dónde colocar un frasco de lentejas para atraer riqueza según el Feng Shui

En la cocina : considerada el corazón de la prosperidad, ubicar el frasco a la vista sobre la mesada o en un estante asegura alimento y bienestar constante.

según el feng shui, esta zona corresponde a la riqueza y prosperidad . Allí el frasco se convierte en un verdadero imán de dinero.

colocarlo cerca de la puerta simboliza que la fortuna siempre entra y se queda en el hogar.

: colocarlo cerca de la puerta simboliza que la fortuna siempre entra y se queda en el hogar. En el comedor o sobre la mesa principal: al compartir los alimentos, refuerza la energía de unión y la certeza de que nunca faltará sustento.

Los expertos recomiendan usar un frasco de vidrio transparente, mantener las lentejas limpias y frescas, y atar una cinta roja en la tapa. El color rojo, en el feng shui, multiplica la protección y la prosperidad.

Un simple gesto, como el de colocar un frasco con lentejas, puede transformar la energía del hogar y convertirse en un recordatorio de que la abundancia y la fortuna siempre están al alcance de la mano.

Dónde colocar una hoja de laurel para atraer riqueza y limpiar la energía estancada

Uno de los métodos más efectivos, según especialistas, consiste en colocar tres hojas secas de laurel en un sahumador y quemarlas. Con el humo, se recomienda recorrer cada espacio del hogar para eliminar la energía estancada y abrir paso a nuevas oportunidades de prosperidad.

Pero el laurel también puede acompañar de forma más personal. Un ritual muy difundido es el de colocar una hoja de laurel dentro de la billetera todos los jueves. Este gesto sencillo se asocia a la renovación de la energía del dinero, ayudando a que fluya y se multiplique.

De esta manera, el laurel se convierte en un aliado cotidiano para quienes buscan equilibrar su entorno, atraer riqueza y mantener la armonía en casa.