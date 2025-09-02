Según el Feng Shui, cada elemento de la naturaleza posee una energía específica para un aspecto de la vida. Todos tienen relación directa con los ciclos de la madre tierra y pueden ayudar al bienestar con simples rituales. Te contamos cuál es el elemento clave para la salud en primavera.

Feng Shui: Este elemento es clave para la salud en primavera

Los ciclos de la naturaleza están representados por cinco elementos en el Feng Shui: el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera. Según esta filosofía oriental milenaria, cada uno ayuda a lograr el equilibrio.

Durante la primavera la madera sirve en particular para lograr un balance en la salud. Por eso en septiembre es fundamental tener en cuenta este elemento. Al tratarse del mes de la floración, la madera se convierte en el elemento regente porque su energía está presente en casi todos los objetos naturales.

Para fusionar el hogar con la energía de la madera se pueden usar cuadros de este material, centros de mesa e incluso colores verdes y amaderados. Si la energía de la madera está equilibrada, recibirás beneficios.

Feng Shui: Actividades para realizar con madera y atraer salud en primavera

La principal recomendación es plantar un árbol en el jardín para ver de cerca la oportunidad que ofrece la vida para ver el proceso de florecimiento. El Feng Shui sugiere también llenar tu casa de plantas y flores de colores que llenen los espacios de vida y de aire.

Si la energía de la madera no está en equilibrio, entonces experimentarás sentimientos y emociones como la ira, la impaciencia, la irritabilidad o agresividad y la frustración. Como estación que representa apertura, la primavera invita a manifestarnos y dejar salir lo que sentimos de la mejor manera posible. Dedicarte a actividades como la jardinería podría ayudar a liberar tensiones negativas.