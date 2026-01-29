Energía Yin activa alertas: a qué hay tiene que estar atento cada signo del Horóscopo Chino este jueves 29 de enero

Este jueves 29 de enero de 2026, el Horóscopo Chino transita una jornada regida por la energía Agua Yin, una vibración que invita a la introspección, la cautela y el análisis profundo antes de actuar. Según la mirada de Ludovica Squirru, no es un día para forzar situaciones ni acelerar procesos, sino para detectar riesgos, evitar errores y tomar decisiones conscientes, especialmente en temas económicos, laborales y vinculares.

La energía Agua Yin puede amplificar dudas, silencios y señales sutiles. Escucharlas a tiempo será clave para no generar bloqueos innecesarios.

Clima energético general

La jornada pide bajar el ritmo, revisar lo que está en marcha y evitar la impulsividad. En lo económico, conviene prestar atención a contratos, gastos y promesas poco claras. En lo personal, el consejo es no confrontar ni exponerse de más.

A continuación, las advertencias signo por signo para este jueves.

Rata

Cuidado con gastos innecesarios o decisiones financieras tomadas desde la ansiedad. No es momento para improvisar ni prestar dinero sin garantías.

Buey

Evitar la rigidez. Insistir en una postura inflexible puede generar tensiones laborales o familiares. Conviene escuchar antes de responder.

Tigre

Atención a los excesos de confianza. No todo lo que parece una oportunidad lo es. Revisar bien la letra chica antes de avanzar.

Conejo

Aunque es el signo del día, se recomienda no sobrecargarse de responsabilidades ajenas. Decir que no también es cuidarse.

Dragón

La advertencia pasa por el ego. Forzar protagonismo o imponer decisiones puede jugar en contra, especialmente en lo laboral.

Serpiente

Cuidado con la desinformación. Evitar rumores, suposiciones o decisiones basadas en datos incompletos.

Caballo

No apurarse. La energía Agua Yin pide bajar la velocidad para evitar errores por cansancio o distracción.

Cabra

Atención al desgaste emocional. No es buen día para cargar con problemas ajenos ni para resolver conflictos de otros.

Mono

Evitar maniobras riesgosas o atajos poco claros. Lo que hoy parece una ventaja puede volverse en contra más adelante.

Gallo

Es el signo en choque. Conviene evitar discusiones, reclamos legales o enfrentamientos directos. El silencio será una mejor estrategia.

Perro

Cuidado con la desconfianza excesiva. No todo es una amenaza; diferenciar intuición de paranoia será clave.

Chancho

Evitar la comodidad extrema. Postergar decisiones importantes puede generar demoras innecesarias en proyectos que ya están listos para avanzar.

Qué conviene evitar hoy

Para todos los signos, la energía Agua Yin aconseja postergar:

Decisiones impulsivas

Demandas legales

Confrontaciones directas

Exposición pública innecesaria

Gastos grandes sin planificación

Clave del día

Este jueves no se trata de avanzar rápido, sino de no equivocarse. La energía Agua Yin premia a quienes observan, esperan y eligen con conciencia. Detectar a tiempo las advertencias del Horóscopo Chino puede marcar la diferencia entre un error evitable y una decisión acertada.