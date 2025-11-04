Estos son los 3 animales del Horóscopo Chino que esconden un lado oscuro y poderoso

En el vasto universo de la astrología existen múltiples ramas, y una de las más antiguas y fascinantes es el horóscopo chino. Este sistema milenario se basa en los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua), en la dualidad del Yin y el Yang, y en un ciclo de doce animales que representan los signos zodiacales, asignados según el año de nacimiento de cada persona.

A diferencia de la astrología occidental, que se rige por los planetas y las constelaciones, el horóscopo chino se inspira en una antigua leyenda: una carrera organizada por el Emperador de Jade, en la que los animales compitieron por ocupar un lugar en el zodíaco. Así nació un calendario que se renueva cada doce años, otorgando a cada signo rasgos y energías únicas.

Según este sistema, cada elemento y cada animal reflejan aspectos del carácter humano, desde la sabiduría hasta la ambición. Y, en esta oportunidad, la astrología oriental revela cuáles son los tres signos que nacieron con el “don” de la maldad, una energía poderosa que, bien canalizada, puede transformarse en astucia y liderazgo.

En 2025, el Año de la Serpiente, esta energía vuelve a cobrar protagonismo, invitando a comprender la profundidad de cada signo y el modo en que la dualidad del Yin y el Yang habita en todos.

Hay personas que así como han nacido con el don de la bondad y siempre están dispuestas a ayudar a los demás; encontramos a lo que son pura maldad y se alimentan de la venganza. Por eso, hay tres signos del Horóscopo Chino que tienen el don de la maldad y que lo tenían escondido.

3 animales del Horóscopo Chino que nacieron con el don de la maldad

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): las personas identificadas con este signo se caracterizan por caer en la arrogancia y cuando se sienten traicionados, se mostrarán muy agresivos, destructivos y autoritarios.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): es otro de los signos que esconde un lado maligno, y es que así como son inteligentes y calculadores; esconden una mente oscura ya que recurren a la manipulación cuando alguien los traiciona o tomarse una venganza fría.



Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): entre las características de estas personas hay que mencionar que pueden ser ingeniosos, pero no dudarán un segundo en sacar su lado egocéntrico y puede acudir hasta la mentira.

Con información de terra