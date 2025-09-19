Feng Shui: cuáles son las 5 plantas ideales para armonizar la casa y alejar lo negativo
Según el Feng Shui, existen cinco plantas imprescindibles para tener en casa que no solo decoran, sino que purifican el aire, atraen energías positivas y mantienen alejadas las malas vibras, permitiendo que el Chi fluya libremente.
El Feng Shui es una de las disciplinas más reconocidas a la hora de buscar armonía en los espacios, especialmente en el hogar y en la vida de quienes lo habitan. Su propósito principal es lograr que la energía vital fluya libremente, y para ello recomienda incorporar ciertos elementos que actúan como verdaderos imanes de energía positiva. Entre ellos, las plantas ocupan un lugar fundamental.
Decoración y energía con plantas claves según el Feng Shui
Los especialistas señalan que existen cinco especies imprescindibles que deberías tener en casa, no solo porque embellecen y decoran los ambientes, sino porque poseen propiedades únicas: ayudan a purificar el aire al absorber toxinas, equilibran las energías y protegen de las influencias negativas. Además, cada planta tiene un poder especial que se potencia según el lugar donde se coloque.
Si estás pensando en renovar o decorar tu hogar, seguir las recomendaciones del Feng Shui puede marcar la diferencia. Con estas cinco plantas, no solo atraerás energías positivas y mantendrás el ambiente libre de impurezas, sino que también permitirás que el Chi —la energía vital— circule de manera armoniosa por cada rincón de tu casa.
Las 5 plantas que el Feng Shui recomienda para atraer energías positivas en tu hogar
- Crisantemo: esta platna representa la longevidad y la felicidad; por lo que tenerla en el interior aportará vitalidad y gracias a sus colores, transmitirán alegría
- Jazmín: es otra de las plantas que el Feng Shui recomienda tener en casa, y que tiene un aroma inconfundible, siendo perfecta para la unión de la pareja y fortalecer vínculos emocionales
- Albahaca: si bien se la usa mucho para la cocina, esta planta aromática favorecerá la protección del hogar, atrayendo buenas energías, fomentando las energías positivas
- Lirio de la paz: se la considera como un símbolo de renovación y pureza; gracias a sus flores blancas se podrá limpiar el aire y purificar dormitorios
Con información de Terra
