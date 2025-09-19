Feng Shui: cuáles son las 5 plantas ideales para armonizar la casa y alejar lo negativo

El Feng Shui es una de las disciplinas más reconocidas a la hora de buscar armonía en los espacios, especialmente en el hogar y en la vida de quienes lo habitan. Su propósito principal es lograr que la energía vital fluya libremente, y para ello recomienda incorporar ciertos elementos que actúan como verdaderos imanes de energía positiva. Entre ellos, las plantas ocupan un lugar fundamental.

Decoración y energía con plantas claves según el Feng Shui

Los especialistas señalan que existen cinco especies imprescindibles que deberías tener en casa, no solo porque embellecen y decoran los ambientes, sino porque poseen propiedades únicas: ayudan a purificar el aire al absorber toxinas, equilibran las energías y protegen de las influencias negativas. Además, cada planta tiene un poder especial que se potencia según el lugar donde se coloque.

Si estás pensando en renovar o decorar tu hogar, seguir las recomendaciones del Feng Shui puede marcar la diferencia. Con estas cinco plantas, no solo atraerás energías positivas y mantendrás el ambiente libre de impurezas, sino que también permitirás que el Chi —la energía vital— circule de manera armoniosa por cada rincón de tu casa.

Las 5 plantas que el Feng Shui recomienda para atraer energías positivas en tu hogar

Crisantemo: esta platna representa la longevidad y la felicidad; por lo que tenerla en el interior aportará vitalidad y gracias a sus colores, transmitirán alegría

esta platna representa la longevidad y la felicidad; por lo que tenerla en el interior aportará vitalidad y gracias a sus colores, transmitirán alegría Jazmín: es otra de las plantas que el Feng Shui recomienda tener en casa, y que tiene un aroma inconfundible, siendo perfecta para la unión de la pareja y fortalecer vínculos emocionales

es otra de las plantas que el Feng Shui recomienda tener en casa, y que tiene un aroma inconfundible, siendo perfecta para la unión de la pareja y fortalecer vínculos emocionales Albahaca: si bien se la usa mucho para la cocina, esta planta aromática favorecerá la protección del hogar, atrayendo buenas energías, fomentando las energías positivas

si bien se la usa mucho para la cocina, esta planta aromática favorecerá la protección del hogar, atrayendo buenas energías, fomentando las energías positivas Lirio de la paz: se la considera como un símbolo de renovación y pureza; gracias a sus flores blancas se podrá limpiar el aire y purificar dormitorios

se la considera como un símbolo de renovación y pureza; gracias a sus flores blancas se podrá limpiar el aire y purificar dormitorios Lirio de la paz: se la considera como un símbolo de renovación y pureza; gracias a sus flores blancas se podrá limpiar el aire y purificar dormitorios





Con información de Terra