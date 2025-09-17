Feng Shui: el ritual del billete de 1 dólar que activa la prosperidad en septiembre

El Feng Shui es una práctica milenaria que sostiene que la organización consciente del entorno influye de manera directa en el bienestar, la salud y la economía. En este mes de septiembre, coincidiendo con la energía de renovación del equinoccio, los maestros de esta disciplina hacen especial hincapié en los rituales vinculados al dinero.

Dónde poner un billete de 1 dólar para atraer dinero, según el Feng Shui

Según explican, doblar cuidadosamente un billete de 1 dólar y ubicarlo en un sitio estratégico del hogar o la oficina no es un gesto trivial: simboliza respeto hacia el dinero y funciona como una semilla energética para atraer riqueza.

El equinoccio, momento en que la luz y la oscuridad conviven en armonía, inspira a aplicar el mismo principio en las finanzas: mantener un balance entre lo que entra y lo que se gasta. Para el Feng Shui, estos pequeños detalles generan un poderoso efecto a nivel energético, abriendo el camino a la prosperidad.

Colocar el billete en lugares relacionados con la abundancia, como la billetera, el cajón donde se guarda dinero o la llamada “esquina de la riqueza” (ubicada en el rincón sureste de cada ambiente), puede potenciar el flujo económico.

De esta manera, el Feng Shui invita a comprender que la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo material, sino también de la conexión simbólica con la energía de la abundancia.

Con información de Terra