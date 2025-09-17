El Feng Shui es una práctica milenaria que busca equilibrar la energía en los ambientes para mejorar la vida de quienes los habitan. Entre sus enseñanzas, esta disciplina ancestral detalla que no todas las plantas cumplen la misma función y tenerlo en cuenta puede ser clave para decorar el hogar y favorecer nuestras necesidades.

Ni cactus ni bambú: cuáles son las cinco plantas que atraen energía positiva, según el Feng Shui

Una de las más elegidas es la popularmente conocida como «planta del dinero«, cuyo nombre científico es pilea peperomioides. Sus hojas redondeadas simbolizan abundancia y, de acuerdo con el Feng Shui, ayudan a generar prosperidad económica. Se recomienda ubicarla cerca de la entrada de la casa o en espacios de trabajo para potenciar sus beneficios.

Otra opción es el lirio de la paz, que además de ser una planta de interior muy resistente, es considerado un símbolo de pureza y renovación. Sus flores blancas y su capacidad de limpiar el aire lo convierten en un elemento perfecto para dormitorios o livings, donde la calma y la frescura son esenciales.

La albahaca, más allá de su uso en la cocina, tiene un rol destacado en el Feng Shui. Se cree que esta planta aromática favorece la protección del hogar y fomenta la armonía entre las personas que lo habitan. Por eso, muchas veces se coloca en balcones o cocinas, como un guardián natural de la energía positiva.

También aparece el crisantemo, tradicional en la cultura oriental. Representa longevidad y felicidad, y su presencia dentro de la casa aporta vitalidad. Además, sus colores vivos transmiten alegría, algo muy valorado para contrarrestar energías estancadas.

Por último, el jazmín es otro clásico en la lista. Esta planta, con su aroma inconfundible, es recomendada en especial para fomentar la unión de pareja y fortalecer vínculos emocionales. Colocarlo en la habitación o en un rincón especial puede mejorar la conexión afectiva.