El Feng Shui es una práctica milenaria que busca equilibrar la energía en los ambientes, para mejorar la vida de quienes los habitan. Sus enseñanzas detallan que las plantas cumplen un rol fundamental para las energías de la casa y existen especies que conviene evitar.

Energía negativa: cinco plantas que hay que evitar tener en el hogar, según el Feng Shui

A pesar de su belleza y el color vibrante de sus flores, las hortensias son relacionadas en el Feng Shui con soledad y aislamiento. Colocarlas en interiores podría propiciar una sensación de distancia emocional o falta de compañía.

Los bonsáis son admirados por su estética y por la paciencia que requieren en su cuidado. Sin embargo, para el Feng Shui atraen energía negativa. Esta práctica milenaria, asocia el crecimiento limitado con estancamiento y falta de expansión personal o laboral.

La hiedra, por su rápido crecimiento y con gran capacidad para cubrir superficies, esta planta puede generar desorden visual y simbólicamente representar problemas que se expanden sin control. Se aconseja mantenerla en exteriores y lejos de las habitaciones principales.

Con sus atractivas y pequeñas flores rosas, la Adelfa es relacionada en el Feng Shui con la toxicidad. Esta planta tiene una gran carga de energía negativa y no se recomienda tenerla cerca de lugares de descanso ni de convivencia cotidiana. En su lugar se aconseja ubicarla en el jardín.

El clavel del aire suele verse como una planta atractiva y que llama la atención porque no necesita tierra para crecer. Sin embargo, en el Feng Shui estas características se interpretan como símbolo de carencia de raíces firmes, lo que se asocia con falta de estabilidad y dificultad para sostener proyectos a largo plazo.

Así como existen plantas que pueden atraer energía positiva, también existen las que generan el efecto contrario. Para el Feng Shui, lo importante es observar cuáles elegimos para decorar el interior del hogar y así poder cargar los espacios con la energía que necesitamos.