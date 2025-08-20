Feng Shui: cuáles son las flores que tenés que sacar de tu casa porque traen mala suerte
¿Hay flores que traen mala suerte? Para el Feng Shui, hay algunas de ellas que podrían tener un efecto negativo en algunos ambientes del hogar. Los detalles.
¿Hay flores que son mufas y traen mala suerte? Parece que para algunas personas, y para el Feng Shui, esto es real. Las flores sirven para decorar y darle color a las casas. También su aroma nos atrae para tenerlas, pero acá vas a poder enterarte de que hay algunas de ellas que podrían traerte mala suerte, encima todas son comunes y es normal verlas en los hogares. Los detalles en esta nota.
Feng Shui: las flores que traen mala suerte
- Geranio
Es de las flores más fáciles de encontrar en balcones, terrazas y jardines; sin embargo, según varias creencias populares, puede tener un efecto negativo en la energía de la casa si se coloca en una ubicación inapropiada o si se utiliza en gran cantidad.
Los expertos en Feng Shui defienden que un exceso de geranios rojos en una habitación puede crear una energía excesivamente activa y dominante, lo que se traduce en un efecto negativo en la armonía del hogar.
- Clavel
Se usa en maceta, ramos y demás para decorar todo tipo de estancias y para muchos simboliza el amor y la amistad.
El Feng Shui indica que si el clavel del aire, que simboliza la desgracia, si está dentro de casa, absorberá demasiado las energías positivas y expulsará solo las negativas, perjudicado así al bienestar y al equilibrio de la casa. Si igual quieres tenerlos, ponelos en el balcón, terraza o ventana y nunca dentro de tus ambientes.
- Hortensias
Tienen una variedad de colores y son muy elegantes, pero son muchas las supersticiones alrededor de esta planta con flor.
Se dice que una hortensia siempre traerá fracaso, soledad y aislamiento al hogar y en algunas culturas se asocia con la muerte y se suele usar para hacer arreglos funerarios.
- Amapola
Es una planta de flores rojas de tipo silvestre y forma curiosa que destaca por la delicadeza de sus pétalos. Aunque suele asociarse a la fertilidad, también tiene matices negativos si se tiene en el interior de la casa.
Si esta se marchita rápidamente hay quienes creen que atrae la desgracia.
El Comercio | NA
Comentarios