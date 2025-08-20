Feng Shui: cuáles son las flores que tenés que sacar de tu casa porque traen mala suerte

¿Hay flores que son mufas y traen mala suerte? Parece que para algunas personas, y para el Feng Shui, esto es real. Las flores sirven para decorar y darle color a las casas. También su aroma nos atrae para tenerlas, pero acá vas a poder enterarte de que hay algunas de ellas que podrían traerte mala suerte, encima todas son comunes y es normal verlas en los hogares. Los detalles en esta nota.

Feng Shui: las flores que traen mala suerte

Geranio

Es de las flores más fáciles de encontrar en balcones, terrazas y jardines; sin embargo, según varias creencias populares, puede tener un efecto negativo en la energía de la casa si se coloca en una ubicación inapropiada o si se utiliza en gran cantidad.

Los expertos en Feng Shui defienden que un exceso de geranios rojos en una habitación puede crear una energía excesivamente activa y dominante, lo que se traduce en un efecto negativo en la armonía del hogar.

Clavel

Se usa en maceta, ramos y demás para decorar todo tipo de estancias y para muchos simboliza el amor y la amistad.

El Feng Shui indica que si el clavel del aire, que simboliza la desgracia, si está dentro de casa, absorberá demasiado las energías positivas y expulsará solo las negativas, perjudicado así al bienestar y al equilibrio de la casa. Si igual quieres tenerlos, ponelos en el balcón, terraza o ventana y nunca dentro de tus ambientes.

Hortensias

Tienen una variedad de colores y son muy elegantes, pero son muchas las supersticiones alrededor de esta planta con flor.

Se dice que una hortensia siempre traerá fracaso, soledad y aislamiento al hogar y en algunas culturas se asocia con la muerte y se suele usar para hacer arreglos funerarios.

Amapola

Es una planta de flores rojas de tipo silvestre y forma curiosa que destaca por la delicadeza de sus pétalos. Aunque suele asociarse a la fertilidad, también tiene matices negativos si se tiene en el interior de la casa.

Si esta se marchita rápidamente hay quienes creen que atrae la desgracia.

El Comercio | NA