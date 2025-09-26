Feng Shui: el color de pañuelo que debés colocar en la puerta de tu casa para atraer buenas energías

El Feng Shui, una de las prácticas orientales más antiguas, busca armonizar los espacios para que la energía vital fluya libremente, atrayendo prosperidad y equilibrio a quienes habitan en ellos. Según esta filosofía, todos los elementos del hogar cumplen un papel importante, desde la ubicación de un espejo o una planta hasta la disposición de los muebles. Sin embargo, la puerta de entrada es considerada un punto clave, ya que por allí ingresa y se distribuye el Chi.

Feng Shui en la puerta de tu casa: el color de pañuelo que activa el Chi

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar atención a lo que colocamos en este espacio. Un recurso sencillo y poderoso es colgar un pañuelo de un color específico en la puerta principal, capaz de favorecer la circulación de las energías y proteger el hogar de vibraciones negativas.

¿De qué color debe ser el pañuelo según el Feng Shui?

El color indicado es el verde, porque se asocia al elemento madera, símbolo de crecimiento, salud, vitalidad y renovación. Colgar un pañuelo verde en el picaporte de la puerta principal permite atraer buenas energías, favorecer la abundancia y abrir el camino a la prosperidad.

Además, este gesto ayuda a generar un ambiente de mayor equilibrio y armonía dentro del hogar. Los expertos aconsejan que el pañuelo esté siempre limpio, en buen estado y que se coloque con una actitud positiva, ya que la energía responde también a la intención con la que se realiza el ritual.

Con información de Terra