Dónde colocar un frasco con monedas para atraer prosperidad en primavera, según el Feng Shui

Con la llegada de la primavera, estación asociada al renacimiento, el florecimiento y las nuevas oportunidades, muchas personas buscan renovar la energía de sus hogares y activar la prosperidad. Según el Feng Shui, una práctica milenaria de origen chino, un simple frasco con monedas puede convertirse en un poderoso imán de abundancia económica.

Dónde poner un frasco con monedas para atraer riqueza, según el Feng Shui

De acuerdo con esta disciplina, la ubicación es clave:

Esquina sureste de la casa o del living : representa el área de la riqueza y la prosperidad.

: representa el área de la riqueza y la prosperidad. Lugar de trabajo o escritorio : ideal para atraer oportunidades laborales y crecimiento profesional.

: ideal para atraer oportunidades laborales y crecimiento profesional. Cerca de la cocina o el comedor : espacios vinculados con la nutrición y el bienestar familiar.

: espacios vinculados con la nutrición y el bienestar familiar. Próximo a la entrada principal (pero sin estar frente a la puerta): simboliza la llegada del dinero al hogar.

Cómo hacer el ritual para que funcione

El ritual es sencillo: solo se necesita un frasco de vidrio transparente y monedas de cualquier denominación. Para potenciar el efecto, se pueden añadir granos de arroz, lentejas o una hoja de laurel, todos símbolos tradicionales de abundancia y prosperidad duradera.

El Feng Shui señala que la primavera es el momento perfecto para realizar este tipo de rituales, ya que la energía vital está en expansión y favorece los comienzos. Colocar el frasco en un sitio estratégico no solo armoniza la circulación de la energía en la casa, sino que también ayuda a atraer prosperidad y nuevas oportunidades en la vida diaria.

Un gesto simple que, más allá de las creencias, puede funcionar como recordatorio simbólico de que la abundancia siempre puede florecer.