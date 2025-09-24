Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, un ciclo termina y otro vuelve a iniciar. Según la filosofía oriental tradicional del Feng Shui, la primavera se presenta como la temporada de renovación por excelencia. Por eso hay que aprovechar el momento para manifestar nuevas y buenas energías.

Esta práctica milenaria busca armonizar la energía mediante el ordenamiento de los objetos y la disposición de los espacios. Con diferentes rituales, tiene por objetivo traer bienestar y prosperidad a las personas y en este sentido, septiembre es un mes que se debe aprovechar.

Tres rituales para realizar durante la primavera que traen buena suerte, según el Feng Shui

Con el inicio de la primavera surge un cambio energético que en muchas culturas se asocia con la renovación de la vida. Del frio del invierno a lo colorido de la primavera, el Feng Shui sostiene que este es el mejor momento para realizar algunos rituales que buscan atraer buena suerte y mejorar la circulación del chi (la energía) en los espacios del hogar.

Estas no son prácticas complejas sino rituales que cualquier persona puede aplicar en su casa. Desde la limpieza de objetos, hasta el uso de elementos naturales. Cada acción está pensada para potenciar la armonía del entorno y su objetivo es generar bienestar y abrir las puertas a nuevas posibilidades.

Limpieza del hogar

Uno de los rituales más recomendados en primavera según el Feng Shui es la limpieza profunda del hogar. Para esta práctica milenaria china eliminar objetos en desuso, ventilar habitaciones y permitir que circule aire fresco es clave para que la energía positiva fluya sin obstáculos. De hecho, esta práctica no solo mejora la armonía sino que también favorece la claridad mental de quienes habitan el lugar.

Ubicar plantas en el interior de la casa

Otro ritual que impone esta filosofía milenaria consiste en incorporar flores frescas y plantas verdes en distintos rincones de la casa. Estos elementos naturales simbolizan crecimiento y vitalidad y se cree que potencian la buena suerte durante la primavera . La elección deben ser especies con hojas redondeadas, ya que son especialmente valoradas en esta tradición porque representan abundancia y prosperidad.

Incorporar colores alegres