Feng Shui en verano: 5 claves para equilibrar la energía del fuego en tu hogar

El verano es la estación del Yang absoluto. En la filosofía milenaria del Feng Shui, este período está regido por el elemento Fuego y el punto cardinal Sur, representando la iluminación, el reconocimiento social y la vitalidad. Sin embargo, cuando esta energía se desborda, puede traducirse en ansiedad, insomnio o discusiones domésticas.

Como alquimistas de nuestra propia realidad, el desafío de estos meses es invitar a los elementos «refrescantes» para que la intensidad estival no consuma nuestra paz. Armonizar el hogar de la mano del Feng Shui en enero y febrero no es solo una cuestión de decoración; es un ritual necesario para que la abundancia galope, pero con la frescura de un oasis.

El equilibrio de los 5 elementos según el Feng Shui: cómo «enfriar» la energía Yang

Para contrarrestar el exceso de calor y luz, debemos introducir curas de agua y metal en los sectores estratégicos de la casa. El agua es el elemento que, por excelencia, transmuta la agresividad del fuego en calma productiva.

Colores y texturas: optá por textiles de lino o algodón en tonos azules, blancos y grises. Estos colores pertenecen a los elementos Agua y Metal, que ayudan a «sedar» el fuego excesivo.

El poder del sonido : colocar campanas de viento (windchimes) de metal cerca de las ventanas permite que el aire circule y que el sonido rompa la densidad del calor, renovando el Qi estancado.

Fuentes de agua: una pequeña fuente en el sector Norte (Agua) o Este (Madera) de tu living ayudará a que la sensación térmica —y energética— descienda notablemente.

La importancia del orden según el Feng Shui: despejar para que el aire circule

En Feng Shui, el desorden es sinónimo de energía bloqueada. Durante el verano, los objetos acumulados no solo atrapan polvo, sino que impiden que las corrientes de aire limpien las vibraciones del día.

Vaciado estival: es el momento ideal para deshacerse de lo que ya no sirve. Una casa despejada permite que la brisa (el Feng) y el agua (el Shui) se muevan libremente. Plantas que refrescan: incorporar especies como el Helecho o la Sansevieria ayuda a purificar el aire y aporta el elemento Madera, que consume parte del Fuego excesivo, transformándolo en crecimiento personal. Aromaterapia de protección: utilizá aceites esenciales de menta, eucalipto o limón. Estos aromas cítricos y frescos elevan la vibración del hogar y despejan la pesadez mental que suele traer el calor extremo.

El dormitorio según el Feng Shui: tu templo de descanso frente al calor

El descanso es el área más afectada por el exceso de Yang veraniego. Para evitar el cansancio crónico, tu habitación debe convertirse en un refugio Yin.

Mantené las persianas bajas durante las horas de sol más fuerte para conservar la «energía fría». Evitá colocar espejos frente a la cama, ya que estos rebotan la luz y el calor, duplicando la actividad energética cuando lo que necesitás es profundidad y silencio. Un cuarzo cristal cerca de la ventana puede ayudar a filtrar la luz solar, fragmentándola en colores del arcoíris y suavizando su impacto en tu sistema nervioso.