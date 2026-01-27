Cómo preparar una mascarilla casera para desinflamar el rostro con 2 ingredientes
Con el paso de los años —y también por el ritmo de vida actual— la piel del rostro suele mostrar signos de cansancio e hinchazón, especialmente por las noches. La retención de líquidos, el estrés, la falta de descanso, la exposición al sol o pasar muchas horas frente a pantallas pueden hacer que la cara amanezca inflamada y sin vitalidad.
Para aliviar esa sensación y devolverle frescura a la piel, existe una mascarilla facial casera, simple y efectiva, que se prepara con solo dos ingredientes naturales y un poco de agua. Es ideal para sumar a la rutina nocturna y ayudar a desinflamar el rostro de forma suave y accesible.
¿Por qué se inflama el rostro por la noche?
La hinchazón facial puede aparecer por distintos motivos:
- Retención de líquidos, sobre todo al final del día
- Estrés y cansancio acumulado
- Falta de sueño o descanso irregular
- Exposición solar excesiva
- Reacciones alérgicas leves
Si bien ante inflamaciones persistentes siempre se recomienda consultar con un profesional, para los casos leves o habituales, las mascarillas faciales naturales pueden ser grandes aliadas.
Los 2 ingredientes clave
Esta mascarilla combina propiedades calmantes y antiinflamatorias:
- Avena natural: ayuda a calmar la piel, reducir rojeces y aportar suavidad.
- Té verde: rico en antioxidantes, contribuye a desinflamar y refrescar el rostro.
(El agua se utiliza solo para la preparación de la infusión.)
Ingredientes
- 2 cucharadas de avena natural
- 1 saquito de té verde
- ½ taza de agua
Cómo preparar y aplicar la mascarilla
- Preparar una infusión con el saquito de té verde en media taza de agua caliente. Dejar reposar unos minutos y retirar el saquito.
- Dejar enfriar el líquido y luego licuarlo junto con la avena hasta obtener una mezcla homogénea.
- Dejar reposar la preparación durante 5 minutos.
- Limpiar bien el rostro y asegurarse de que esté seco.
- Aplicar la mascarilla con movimientos suaves y circulares, evitando el contorno de ojos.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- Retirar con agua tibia y secar sin frotar.
- Finalizar con una crema hidratante para sellar los beneficios.
Un tip extra para mejores resultados
Aplicar esta mascarilla por la noche, antes de dormir, potencia su efecto calmante y ayuda a que la piel amanezca más desinflamada, fresca y luminosa.
Incorporar pequeños rituales de cuidado como este puede marcar una gran diferencia en la salud del rostro, sin gastar de más y usando ingredientes que suelen estar en casa.
Con información de Terra
