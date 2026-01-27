Cómo preparar una mascarilla casera para desinflamar el rostro con 2 ingredientes

Con el paso de los años —y también por el ritmo de vida actual— la piel del rostro suele mostrar signos de cansancio e hinchazón, especialmente por las noches. La retención de líquidos, el estrés, la falta de descanso, la exposición al sol o pasar muchas horas frente a pantallas pueden hacer que la cara amanezca inflamada y sin vitalidad.

Para aliviar esa sensación y devolverle frescura a la piel, existe una mascarilla facial casera, simple y efectiva, que se prepara con solo dos ingredientes naturales y un poco de agua. Es ideal para sumar a la rutina nocturna y ayudar a desinflamar el rostro de forma suave y accesible.

¿Por qué se inflama el rostro por la noche?

La hinchazón facial puede aparecer por distintos motivos:

Retención de líquidos , sobre todo al final del día

, sobre todo al final del día Estrés y cansancio acumulado

Falta de sueño o descanso irregular

Exposición solar excesiva

Reacciones alérgicas leves

Si bien ante inflamaciones persistentes siempre se recomienda consultar con un profesional, para los casos leves o habituales, las mascarillas faciales naturales pueden ser grandes aliadas.

Los 2 ingredientes clave

Esta mascarilla combina propiedades calmantes y antiinflamatorias:

Avena natural : ayuda a calmar la piel, reducir rojeces y aportar suavidad.

: ayuda a calmar la piel, reducir rojeces y aportar suavidad. Té verde: rico en antioxidantes, contribuye a desinflamar y refrescar el rostro.

(El agua se utiliza solo para la preparación de la infusión.)

Ingredientes

2 cucharadas de avena natural

1 saquito de té verde

½ taza de agua

Cómo preparar y aplicar la mascarilla

Preparar una infusión con el saquito de té verde en media taza de agua caliente. Dejar reposar unos minutos y retirar el saquito. Dejar enfriar el líquido y luego licuarlo junto con la avena hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar la preparación durante 5 minutos. Limpiar bien el rostro y asegurarse de que esté seco. Aplicar la mascarilla con movimientos suaves y circulares, evitando el contorno de ojos. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Retirar con agua tibia y secar sin frotar. Finalizar con una crema hidratante para sellar los beneficios.

Un tip extra para mejores resultados

Aplicar esta mascarilla por la noche, antes de dormir, potencia su efecto calmante y ayuda a que la piel amanezca más desinflamada, fresca y luminosa.

Incorporar pequeños rituales de cuidado como este puede marcar una gran diferencia en la salud del rostro, sin gastar de más y usando ingredientes que suelen estar en casa.

Con información de Terra