Horóscopo Chino 2025: las energías kármicas de este sábado 22 de noviembre

Este sábado 22 de noviembre 2025 se mueve bajo una energía marcada por el Conejo de Metal, un tránsito que potencia la sensibilidad, la intuición y la capacidad de cerrar ciclos que venían trabados. La vibración kármica del día invita a ordenar lo emocional, reparar vínculos y hacer elecciones más conscientes para el futuro.

A continuación, las predicciones signo por signo.

Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para cada signo hoy, sábado 22 de noviembre 2025

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

Karma del día: decisiones que no querés postergar más.

La energía te empuja a actuar. Hoy puede aparecer una conversación pendiente o una oportunidad laboral que te obliga a elegir. No te quedes atrapada en la duda.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

Karma del día: equilibrio entre lo que das y lo que recibís.

Podés notar cierto desgaste emocional en un vínculo. El día te pide que pongas límites sin culpa. La armonía llega cuando dejás de cargar responsabilidades ajenas.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

Karma del día: sanar la impulsividad.

Evitar reacciones apresuradas será clave. Una noticia o comentario podría movilizarte, pero tu poder está en responder con calma. Gran día para ordenar papeles o trámites.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).

Karma del día: cerrar una etapa.

El tránsito de tu propio signo potencia la necesidad de despejar lo viejo. Limpieza emocional y física. Tirar lo que ya no sirve abrirá espacio a nuevas oportunidades.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).

Karma del día: abrazar un cambio que ya empezó.

No te resistas. El universo ya te está moviendo hacia otra dirección. Confianza y pasos firmes. En el amor, alguien quiere acercarse.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).

Karma del día: volver a tu eje.

El día te pide silencio, meditación o introspección. Las respuestas que buscás están adentro. No fuerces situaciones ni personas.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Karma del día: actuar con autenticidad.

Te favorece ser directa, clara y firme. Si venís arrastrando una incomodidad laboral, hoy podría destrabarse. Momento para expresar lo que sentís.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Karma del día: cortar una lealtad que no te hace bien.

Puede surgir una situación que te recuerda que no podés salvar a todos. Elegirte también es un acto kármico. Priorizar tu energía es necesario.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

Karma del día: liberar una idea fija.

Dejá de dar vueltas sobre lo mismo. Soltar un miedo mental abre una puerta que no estabas viendo. Buen momento para estudios o capacitaciones.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

Karma del día: elegir mejor tus batallas.

No discutas por orgullo. El día te enseña a usar tu energía con inteligencia. En lo económico, llega claridad sobre un gasto que debés replantear.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Karma del día: reconectar con alguien importante.

Puede aparecer una charla sincera que aclara un malentendido. Tu rol es escuchar sin anticiparte. En el trabajo, colaboración y apoyo.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).