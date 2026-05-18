Pep Guardiola se iría de Manchester Cty tras 10 años en el cargo: Enzo Maresca sería el nuevo entrenador

El ciclo de Pep Guardiola en Manchester City estaría llegando a su fin. Según informó el diario inglés Daily Mail, el entrenador español dejaría el club luego de diez temporadas y el partido del próximo domingo ante Aston Villa en el Etihad Stadium podría ser el último al frente del equipo.

«Se espera que deje al Manchester City este verano, con Enzo Maresca siempre considerado como el único reemplazo deseado», publicó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales. Además, agregó: «Pep, listo para decir adiós en los próximos días, mientras Maresca dijo que sí al Manchester City hace meses».

La información también fue respaldada por la BBC, que aseguró que dentro del club ya trabajan pensando en la salida del exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich, pese a que mantiene contrato vigente hasta 2027. Incluso, según medios británicos, el anuncio oficial podría adelantarse en caso de que los Citizens pierdan sus chances matemáticas de pelear la Premier League antes del domingo.

En ese contexto, el principal apuntado para suceder a Guardiola sería Enzo Maresca, quien ya trabajó junto al español como asistente técnico en la temporada 2022-23 y dirigió al Chelsea desde mediados de 2024 hasta enero de 2026 y consiguió el Mundial de Clubes. El especialista en mercado de pases Nicolò Schira aseguró que ya existiría un principio de acuerdo entre el italiano y el City hasta 2028, con opción de extenderlo por una temporada más.

Enzo Maresca se consagró con Chelsea en el Mundial de Clubes tras vencer a París Saint-Germain.

La posible salida marcaría el cierre de una era histórica para el conjunto inglés. Desde su llegada en 2016, Guardiola transformó al Manchester City en una potencia europea y conquistó 20 títulos en 591 partidos dirigidos. Entre ellos se destacan seis Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres FA Cup y cinco Copas de la Liga.

Además de los títulos, el español dejó una huella profunda en el fútbol inglés por su estilo de juego y dominio durante la última década. De confirmarse su salida, el City perderá al entrenador más exitoso de su historia reciente y uno de los grandes protagonistas de la era moderna del fútbol europeo.