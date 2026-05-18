«Las negociaciones son serias»: Donald Trump anunció que canceló un ataque militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un ataque militar contra Irán que estaba programado para este mismo martes 19. La decisión, según confirmó el propio mandatario republicano, responde a un pedido expreso de los principales líderes aliados de la región y al avance de las negociaciones diplomáticas con Teherán.

A través de su red social, Trump detalló que frenó la ofensiva militar a instancias del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud; y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

«Me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado (…) ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá«, argumentó el mandatario.

La prohibición nuclear, la condición de Estados Unidos

El presidente estadounidense dejó en claro que el punto central de las conversaciones consiste en la prohibición absoluta de armas nucleares para Irán. En base a esta premisa y al pedido de sus aliados árabes, Trump instruyó a su Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, que detengan la operación inmediata.

Sin embargo, el anuncio incluyó un fuerte ultimátum. Trump confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses recibieron «instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable».

Esta advertencia se alinea con declaraciones recientes del líder republicano, quien horas antes había asegurado en una entrevista telefónica al New York Post que no estaba «dispuesto a nada en este momento» respecto a posibles concesiones a Teherán, descartando una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio.

La respuesta de Irán: «El diálogo no equivale a rendición»

Del otro lado del conflicto, la respuesta no se hizo esperar. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, utilizó sus redes sociales este lunes para sentar la postura de su país frente a las presiones de Washington.

«La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y con el objetivo de preservar los derechos de la nación», escribió Pezeshkian y subrayó que su gobierno no renunciará «bajo ninguna circunstancia» a los derechos legítimos de su pueblo.

«Con sensatez y con todas nuestras fuerzas, hasta el último aliento, serviremos al pueblo y salvaguardaremos los intereses y el honor de Irán», concluyó, enfatizando que el diálogo no debe interpretarse como una rendición.

Las conversaciones entre ambas potencias se desarrollan actualmente con Pakistán operando como intermediario diplomático. Este proceso se inició tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril, el cual se mantiene prorrogado sin una fecha límite formal por parte de la Casa Blanca.

Pese a los canales de diálogo abiertos, la celebración de una segunda ronda de negociaciones permanece estancada. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que los intercambios continúan y que Washington transmitió recientemente «una serie de puntos revisados» en respuesta a una iniciativa previa de 14 puntos presentada por Irán.

No obstante, la tensión sobre el terreno dificulta los avances. Las autoridades de Teherán acusan a las fuerzas estadounidenses de asaltar e incautar buques iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, acciones que consideran una violación directa al alto el fuego vigente y un obstáculo fundamental para sentarse a la mesa de negociaciones en Islamabad.