Horóscopo chino de hoy, viernes 3: las actividades que conviene hacer y las que es mejor evitar

El horóscopo chino marca para este viernes 3 una jornada dominada por la energía Tierra Yang, un día asociado con la estabilidad, la construcción y la toma de decisiones importantes. Según el calendario oriental, será un momento propicio para avanzar en compromisos y proyectos de largo plazo, aunque también habrá actividades que será mejor postergar.

La energía del día: Tierra Yang

La influencia de la Tierra Yang favorece la perseverancia, el orden y la consolidación de objetivos. Es una energía ideal para sentar bases sólidas, asumir responsabilidades y dar pasos importantes en asuntos personales, familiares o laborales.

El signo regente del día es el Tigre y el Ki diario es el número 4, una combinación que impulsa el crecimiento, la planificación y la comunicación.

Qué signos estarán en armonía y cuál tendrá más desafíos

De acuerdo con las predicciones del calendario chino, el Mono será el signo que podría experimentar mayores tensiones durante la jornada, por lo que se recomienda actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas.

En cambio, el día presenta una energía especialmente favorable para quienes pertenecen a los signos de:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho (Cerdo)

Estos signos podrían encontrar mayor fluidez para resolver asuntos pendientes o iniciar nuevos proyectos.

Qué actividades son favorables este viernes 3

La energía del día resulta especialmente positiva para:

Comprometerse en una relación o proyecto.

en una relación o proyecto. Ir al médico o realizar consultas de salud.

o realizar consultas de salud. Comenzar tratamientos o programar cirugías.

o programar cirugías. Inaugurar un emprendimiento o espacio.

un emprendimiento o espacio. Firmar contratos y acuerdos importantes.

y acuerdos importantes. Construir, cimentar o cavar, actividades asociadas con la estabilidad y el crecimiento.

Qué conviene evitar

En cambio, el calendario chino aconseja dejar para otro momento algunas decisiones importantes, entre ellas:

Realizar servicio social .

. Mudarse de vivienda.

de vivienda. Casarse.

Según esta tradición milenaria, respetar las energías de cada jornada ayuda a elegir el mejor momento para determinadas acciones y a transitar el día con mayor armonía.