El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y designó a Fabián Fernández en Comunicación

El Gobierno ya había presentado a Adrián Ravier como el nuevo vocero presidencial y a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios, pero sus designaciones fueron oficializadas recién este viernes en el Boletín Oficial.

Los funcionarios fueron seleccionados para formar parte de la nueva estructura gubernamental, tras la renuncia del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Reestructuración del Gobierno tras la renuncia de Manuel Adorni

Mediante el Decreto 572/2026, el presidente Javier Milei y el nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, nombraron oficialmente a Ravier como secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación. Según lo explicado, el funcionario fue elegido con el objetivo de fortalecer la estrategia de mensajes oficiales desde Casa Rosada.

Javier Milei, cuando lo presentó en sociedad durante su participación en el evento celebrado por la Fundación Faro, destacó: «La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos».

En paralelo, también se publicó el Decreto 573/2026 donde se aceptó la renuncia de Fabián Fernández al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete, para luego designarlo como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación. El rol tomará nueva centralidad en el esquema de comunicación del Ejecutivo.

Sin embargo se aclaró que, a diferencia de Ravier, el nuevo secretario de Comunicación y Medios es uno de los funcionarios que respondem a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Esta designación la había comunicado previamente el exfuncionario, Manuel Adorni, con un posteo en la red social X: «Bienvenido Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa».

Javier Milei seleccionó a Ravier de la lista de los hombres de confianza de Santiago Caputo, esto lo habría dejado afuera de la mesa política chica que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes, Manuel Adorni formaba parte de esta por la cercanía que ambos tenían.

Como parte de su misión de concentrar el poder en materia política y comunicaional, esta semana Karina Milei posó junto a funcionarios durante la reunión que organizó con los diputados y senadores libertarios. En la postal que se difundió, además del secretario de Comunicación y Medios, Karina invitó a Santilli; el nuevo vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino; y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich.

Tras verse acorralado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que forzaron la renuncia del exjefe de Gabinete, el oficialismo realizó su modificación más contundente con la reestructuración del área de comunicación del Poder Ejecutivo.

En este sentido, Ravier anunció que iniciaría «una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina». La nueva impronta sería por pedido del propio presidente, quien manifestó: «Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que estamos viviendo y puedan aprovecharlo».

Con información de Infobae