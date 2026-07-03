Real Madrid desmintió con un fuerte comunicado la contratación de Enzo Fernández

En medio del furor por el Mundial 2026, el mercado de pases ya se abrió y comenzaron a circular los primeros rumores. Quien es noticia en Europa es Enzo Fernández, ya que su representante reveló que están buscando opciones para salir del Chelsea y dejó abierta la puerta a continuar la carrera del mediocampista en Real Madrid: «¿A quién no le gusta Madrid?», dijo Javier Pastore en una nota este jueves.

Pero esta mañana llegó una bomba desde España. El Real Madrid sacó un comunicado oficial donde desmintió cualquier tipo de negociación por el argentino: «El club no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta». Además, aclararon que no está en carpeta: «No tiene intención alguna de acometer dicha operación».

Enzo es figura en la Copa del Mundo, pero no descuida su futuro luego de la cita mundialista.

Luego de esta fuerte declaración, recalcaron que hay un «máximo respeto hacia Enzo Fernández«, al que describieron como un «gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas». Más adelante, el club merengue remarcó que «considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamentos«.

Este comunicado es sorpresivo, ya que el mediocampista fue vinculado en varias ocasiones a la institución merengue en los últimos mercados de pases. Enzo tiene 5 años más de contrato en el Chelsea, pero todo parece indicar que no seguirá y post Mundial seguirá su carrera lejos de Londres. Algunos interesados para ficharlo son PSG o Bayern Munich.

No es la primera vez que el Real Madrid desacredita un rumor. En los últimos días, se comenzó a hablar sobre la posible llegada de Michael Olise, figura del Bayern Munich y Francia, pero rápidamente desmintieron cualquier tipo de posibilidad de fichaje con un comunicado muy similar.

Por el momento, Enzo Fernández se enfoca en el Mundial 2026. El futbolista de 25 años será titular este viernes ante Cabo Verde y buscará seguir haciendo historia con la Albiceleste.