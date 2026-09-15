Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, martes 15 de septiembre: energía, consejos y signos afines

El horóscopo chino de Ludovica Squirru ofrece una guía para transitar este martes 15 de septiembre, una jornada que llega bajo la influencia del Agua yang y tiene al Dragón como signo del día.

Según las claves compartidas por la reconocida astróloga, el día presenta una energía especialmente favorable para tomar decisiones vinculadas con cambios personales, viajes, compromisos y nuevos proyectos. Sin embargo, también hay determinadas actividades que sería mejor postergar.

El ki diario es 2, mientras que el animal que aparece en choque durante esta jornada es el Perro.

Ludovica Squirru: cuáles son los signos con mayor afinidad este martes

De acuerdo con las predicciones del horóscopo chino, este martes habrá una energía de concordia y afinidad que puede beneficiar especialmente a seis animales del zodíaco oriental:

Rata

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Para quienes pertenecen a estos signos, la jornada puede resultar propicia para buscar acuerdos, avanzar en conversaciones pendientes o aprovechar oportunidades que impliquen movimiento y renovación.

En contrapartida, el Perro aparece como el signo en choque con la energía del día, por lo que quienes nacieron bajo este animal podrían necesitar mayor cautela y evitar decisiones impulsivas.

Qué recomienda Ludovica Squirru para hoy

La energía de este martes aparece particularmente favorable para casarse, viajar, comprometerse, cortarse el pelo, adoptar hijos, demoler, cambiar de lugar la cama, promocionarse y mudarse.

La presencia del Dragón también aporta una impronta vinculada con el movimiento, los cambios y la posibilidad de iniciar una etapa diferente, por lo que puede ser un buen momento para avanzar con aquellas decisiones que venían demoradas.

Sin embargo, no todo está favorecido. Entre las actividades que se recomienda evitar durante este martes aparecen inaugurar y cavar.

Como sucede con las interpretaciones del horóscopo chino, estas indicaciones funcionan como una orientación general basada en la energía atribuida a cada jornada y pueden variar según el animal y los elementos presentes en la carta personal de cada persona.