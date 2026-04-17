Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el viernes 17 de abril: el signo que toma el control y las decisiones que pueden cambiar tu día

El viernes 17 de abril marca un cambio energético dentro del horóscopo chino. La influencia pasa a la energía Metal yang, una vibración más activa, directa y enfocada en la acción, ideal para tomar decisiones pero también propensa a generar tensiones si no se canaliza correctamente.

El signo del día: Mono y una energía para avanzar

El Mono será el gran protagonista de la jornada. Astuto, resolutivo y con gran capacidad de adaptación, este signo impulsa un día perfecto para resolver problemas, negociar y destrabar situaciones que venían estancadas.

El Ki diario 9 potencia la visibilidad, la claridad mental y las definiciones importantes, por lo que es un buen momento para cerrar etapas y avanzar con determinación.

Afinidades y choque: quiénes tienen ventaja hoy

La energía del día favorece a algunos signos, mientras que otros deberán manejarse con cautela:

Afinidades y concordancias: Rata, Dragón, Mono, Serpiente y Gallo.

Estos signos tendrán mayor fluidez para tomar decisiones, destacarse y concretar objetivos.

Choque del día: Tigre.

Puede enfrentar tensiones, discusiones o impulsividad. Se recomienda evitar confrontaciones y actuar con paciencia.

El consejo clave para este viernes 17 de abril

La energía Metal yang invita a la acción, pero con inteligencia. Es un día favorable para:

Tomar decisiones importantes

Cerrar acuerdos o negociaciones

Avanzar en proyectos personales o laborales

Sin embargo, hay aspectos a tener en cuenta. No es un buen día para:

Actuar por impulso o desde el enojo

Generar conflictos innecesarios

Forzar situaciones emocionales

La clave estará en usar la mente antes que la emoción, aprovechar la energía del Mono para avanzar con estrategia y evitar caer en reacciones que puedan complicar el panorama.