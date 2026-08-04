Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, martes 4 de agosto: las predicciones para todos los signos

El horóscopo chino de este martes 4 de agosto, según las enseñanzas compartidas por Ludovica Squirru, presenta una jornada ideal para las acciones solidarias, el compromiso con los demás y las tareas que impliquen servicio. En cambio, será un día poco favorable para iniciar proyectos importantes, realizar obras o tomar decisiones vinculadas con el hogar.

La energía del día estará regida por el Metal Yang, mientras que el signo protagonista será el Perro. Además, el Ki diario será 8, una combinación que invita a actuar con responsabilidad, firmeza y sentido práctico, pero también a evitar los impulsos y los cambios apresurados.

Qué significa la energía Metal Yang

En la astrología china, el Metal Yang simboliza la disciplina, la justicia, la determinación y la claridad mental. Es una energía que favorece la organización, el cumplimiento de responsabilidades y las decisiones racionales.

Sin embargo, cuando esta influencia se combina con una jornada de baja apertura para los comienzos, puede generar cierta rigidez o dificultades para que los proyectos prosperen si se fuerzan los tiempos.

Por eso, los especialistas recomiendan utilizar este martes para ordenar pendientes, resolver asuntos administrativos, colaborar con otras personas y fortalecer vínculos de confianza.

El Perro será el signo que marcará el ritmo del día

El Perro, protagonista de la jornada, representa valores como la lealtad, la honestidad, el compromiso y la protección.

Su influencia favorece las conversaciones sinceras, los gestos solidarios y las acciones desinteresadas. También impulsa a cuidar a la familia, acompañar a quienes atraviesan un momento difícil y cumplir con las responsabilidades asumidas.

Será un buen momento para actuar con prudencia y evitar conflictos innecesarios.

Qué actividades son favorables este martes 4 de agosto

De acuerdo con las recomendaciones del calendario chino, este martes será especialmente positivo para:

Realizar tareas solidarias o de servicio social.

Ayudar a familiares, amigos o personas que necesiten apoyo.

Resolver trámites pendientes.

Ordenar la casa, la oficina o las finanzas.

Planificar proyectos futuros sin ponerlos en marcha todavía.

Fortalecer relaciones basadas en la confianza y el compromiso.

Qué conviene evitar hoy

La energía del día también marca una serie de actividades que es mejor postergar para una fecha más favorable.

Se recomienda evitar:

Inaugurar negocios o emprendimientos.

Comenzar construcciones o grandes remodelaciones.

Excavar o cavar terrenos.

Casarse o celebrar ceremonias importantes.

Iniciar reformas importantes en la vivienda.

Tomar decisiones apresuradas relacionadas con el patrimonio o el hogar.

Los signos con mayor afinidad durante la jornada

El calendario chino indica que este martes habrá una energía especialmente favorable para quienes pertenezcan a los signos:

Tigre

Conejo

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Estas afinidades pueden traducirse en mejores acuerdos, conversaciones más fluidas y una mayor facilidad para resolver diferencias.

El Dragón será el signo en choque

En esta jornada, el Dragón será el signo que estará en choque con la energía dominante.

Para quienes nacieron bajo este signo, la recomendación es actuar con más paciencia, evitar discusiones innecesarias, no tomar decisiones impulsivas y dejar para otro momento los proyectos que impliquen un riesgo importante o cambios trascendentes.

La mejor estrategia será mantener un perfil bajo, escuchar más y esperar una energía más favorable para avanzar con asuntos importantes.

Un martes para la solidaridad y la reflexión

La combinación del Metal Yang, el Perro y el Ki diario 8 invita a vivir una jornada enfocada en la responsabilidad, la empatía y la cooperación.

Más que un día para comenzar grandes proyectos, será una oportunidad para ordenar, ayudar, fortalecer vínculos y preparar el terreno para decisiones futuras, aprovechando una energía que favorece el compromiso y el crecimiento personal desde la acción consciente.