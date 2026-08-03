Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué le espera a cada signo este lunes 3 de agosto de 2026

La energía del lunes 3 de agosto de 2026 está marcada por la Tierra Yin, un elemento que invita a actuar con paciencia, constancia y sentido práctico. Además, el Gallo gobierna la jornada, aportando organización, precisión y claridad para encarar proyectos.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por Ludovica Squirru, será un día especialmente favorable para inaugurar proyectos, hacer negocios, firmar contratos, viajar, decretar intenciones, sembrar y fortalecer planes a largo plazo. En cambio, conviene evitar las mudanzas, instalar puertas o realizar excavaciones.

Horóscopo chino de hoy: las predicciones para cada signo

Rata

La jornada favorece las conversaciones importantes y las decisiones vinculadas con el trabajo. Una propuesta podría abrir nuevas oportunidades.

Búfalo

Es un buen momento para consolidar proyectos y avanzar con trámites pendientes. La paciencia dará mejores resultados que la impulsividad.

Tigre

Será necesario controlar el carácter y evitar discusiones innecesarias. Antes de responder, conviene analizar bien cada situación.

Conejo

Es el signo que presenta mayor tensión durante el día. Lo mejor será evitar enfrentamientos, postergar decisiones importantes y actuar con prudencia.

Dragón

La energía acompaña los nuevos comienzos. Si venías esperando una señal para avanzar, este lunes puede traer buenas noticias.

Serpiente

La intuición estará especialmente afinada. Es un excelente día para planificar inversiones o iniciar proyectos personales.

Caballo

Las relaciones personales cobran protagonismo. Una charla pendiente puede ayudar a resolver diferencias y fortalecer vínculos.

Cabra

Será importante organizar prioridades y no dispersar energías. Con orden, los resultados llegarán más rápido.

Mono

La creatividad será tu mayor aliada. Una idea que parecía lejana podría comenzar a tomar forma.

Gallo

Al ser el signo del día, contará con un impulso adicional para destacarse, liderar y cerrar acuerdos importantes.

Perro

Las alianzas y el trabajo en equipo serán fundamentales. Escuchar otros puntos de vista puede abrir nuevas posibilidades.

Cerdo

Conviene evitar gastos impulsivos y actuar con cautela en cuestiones económicas. El equilibrio será la clave.

Qué actividades favorece la energía del lunes 3 de agosto

Según la energía del día, es un momento propicio para:

Inaugurar proyectos.

Hacer negocios.

Firmar contratos.

Viajar.

Orar o decretar intenciones.

Sembrar y consolidar planes a futuro.

En cambio, se recomienda evitar mudanzas, instalar puertas o realizar excavaciones, ya que la energía no acompaña ese tipo de actividades