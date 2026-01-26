Ludovica Squirru: guía astrológica y decisiones económicas para el lunes 26 de enero 2026

Predicciones del Horóscopo Chino. Bajo la poderosa influencia de la Luna en cuarto creciente, este lunes 26 de enero 2026 se presenta como un portal de expansión y concreción. La energía del día está regida por el Metal Yang, una fuerza de corte y precisión que, sumada al liderazgo del signo de la Rata, nos empuja a tomar el mando de nuestra realidad material.

Según las predicciones de Ludovica Squirru, experta en Horóscopo Chino, este es un momento sagrado para «orar y decretar», aprovechando que el universo está receptivo a nuestras intenciones más profundas para este nuevo ciclo.

Negocios y espiritualidad: el consejo de Ludovica Squirru para este lunes 26 de enero 2026

La jornada se presenta ideal para quienes buscan solidez en sus proyectos. El consejo diario es claro: es un tiempo bueno para hacer negocios, realizar servicios sociales y conectar con el bienestar personal en spas o balnearios.

La vibración del Ki Diario 1 potencia los nuevos comienzos, siempre y cuando se enfoquen en la gestión y no en la construcción física inmediata.

Concordias y afinidades del Horóscopo Chino: ¿quiénes brillan hoy, lunes 26 de enero 2026?

La rueda zodiacal favorece a una gran mayoría en esta jornada. Los signos que vibran en sintonía con la Rata y el Metal Yang son:

Rata, Búfalo y Dragón: líderes naturales del día.

líderes naturales del día. Cabra, Mono, Gallo y Chancho: reciben el apoyo de la energía circundante para fluir sin obstáculos.

Alerta de choque en el Horóscopo Chino: lo que el Caballo debe evitar este lunes 26 de enero 2026

No todo es avance ciego. El Caballo enfrenta hoy una energía de choque, lo que requiere de máxima prudencia y evitar reacciones impulsivas.

Ludovica Squirru advierte que, de manera general, este lunes 26 de enero 2026 se debe evitar: