Horóscopo Chino del jueves 18 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

El Horóscopo Chino de este jueves 18 de septiembre de 2025 llega con las esperadas predicciones de Ludovica Squirru. ¿Querés saber cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud? Buscá tu signo animal y enterate de qué te deparan los astros para arrancar la semana con la mejor energía.

Ludovica Squirru trae sus predicciones del Horóscopo Chino este jueves 18 de septiembre 2025, para iniciar la semana con la mejor energía. La reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Buen día para, según Ludovica Squirru:

Limpiar la casa

¡Las demás actividades no traen ni buena ni mala suerte!

Horóscopo Chino: Energía de este jueves 18 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este jueves 18 de septiembre 2025 es:

Metal Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este jueves 18 de septiembre 2025 es: