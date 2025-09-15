Horóscopo Chino del lunes 15 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

El Horóscopo Chino de este lunes 15 de septiembre de 2025 llega con las esperadas predicciones de Ludovica Squirru. ¿Querés saber cómo te irá en el amor, el trabajo y la salud? Buscá tu signo animal y enterate de qué te deparan los astros para arrancar la semana con la mejor energía.

Horóscopo Chino lunes 15 de septiembre 2025: día de revelaciones y advertencias, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru trae sus predicciones del Horóscopo Chino este lunes 15 de septiembre 2025, para iniciar la semana con la mejor energía. La reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Buen día para, según Ludovica Squirru:

Inaugurar.

Hacer negocios.

Promocionarse.

Firmar contratos.

Viajar.

Mudarse.

Mal día para:

Cortarse el pelo.

Casarse.

Instalar gas o electricidad.

Embarcarse.

Horóscopo Chino: Energía de este lunes 15 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este lunes 15 de septiembre 2025 es:

Fuego Yin.

El signo del Horóscopo Chino de este lunes 15 de septiembre 2025 es: