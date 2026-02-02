Horóscopo Chino: ¿cómo limpiar energías este lunes 2 de febrero 2026 según tu signo?

Horóscopo Chino hoy: este lunes 2 de febrero 2026 marca un punto de inflexión espiritual. La combinación de la Cabra de Fuego Yin con la última luna llena del ciclo de la Serpiente señala que es el momento ideal para realizar «demoliciones» simbólicas: eliminar lo que ya no sirve, tanto en el hogar como en el espíritu.

Según la tradición del Horóscopo Chino y la astrología oriental, lo que no sea sólido en nuestras vidas se «quemará» bajo la intensidad del fuego que comienza a asomar, dejando espacio para nuevas estructuras de abundancia.

Horóscopo Chino: predicciones signo por signo para este lunes 2 de febrero y el mensaje del karma

Rata : la energía emocional de la Cabra puede resultarte densa si intentás racionalizarlo todo.

Tu clave: escuchá más y analizá menos; es tiempo de renovación profunda y de soltar cargas viejas para mejorar en lo material.

Tu clave: mantené la tranquilidad frente a las presiones laborales; la disciplina del último año se traducirá pronto en ingresos inesperados.

Tu clave: cuidar los vínculos afectivos hoy evitará conflictos innecesarios; la creatividad fluirá si bajás el ritmo.

Tu clave: tu intuición está afilada; usala para detectar situaciones o vínculos tóxicos que ya no deben acompañarte en el próximo ciclo.

Tu clave: aprovechá tu carisma para cerrar tratos, pero equilibrá la ambición con el descanso para evitar el agotamiento.

Tu clave: no hace falta intervenir en todo; la observación silenciosa protege tu energía valiosa antes de tu gran cambio de ciclo.

Tu clave: cambiá el enfoque por la tarde; la afinidad con la Cabra suavizará tu fuego y te traerá un aprendizaje operativo importante.

Tu clave: elegir no profundizar en emociones negativas te aliviará la tensión; alcanzás una estabilidad momentánea pero muy valiosa al caer el sol.

Tu clave: aceptá las correcciones externas con humildad; serás sorprendido por noticias positivas en lo financiero si actuás con flexibilidad.

Tu clave: practicá el silencio estratégico; observar los efectos positivos de no intervenir te afinará el criterio para el resto de la semana.

Tu clave: alguien de tu pasado laboral podría volver con una oferta; confiá en tu criterio para equilibrar mente y emociones.

Tu clave: aprovechá la energía de «limpieza» para saldar deudas pendientes; esto te permitirá entrar al nuevo ciclo con el espíritu ligero.

Horóscopo Chino: ritual de abundancia para este lunes 2 de febrero 2026

Como es un «Día de Limpiar», el consejo místico es claro: escribí tus metas financieras o aquello que deseás soltar en un papel rojo y colócalo debajo de una planta.

Barrer tu casa hacia afuera y desechar lo que ya no sirve ayudará a eliminar energías estancadas y preparar el espacio para la prosperidad que trae el Caballo de Fuego.