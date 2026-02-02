Horóscopo de hoy lunes 2 de febrero, signo por signo: de Aries a Piscis, las predicciones

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio. Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz. Riqueza: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse. Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta. Amor: Buenos augurios para quienes se casen o se pongan de novios. Es un momento favorable para concretar compromisos futuros. Riqueza: Sacarás adelante proyectos que se te presenten o exámenes o trabajos que tengas que entregar a corto o mediano plazo. Bienestar: Problemas digestivos, debidos al estrés y nervios. Cuida tu alimentación. Disfruta del contacto con la naturaleza o escuchando música suave.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo, ya que las cosas en tu familia no estarán bien. Amor: Hay muchas personas que puedes conocer. Toma el control de tus encuentros y sé el líder de las conversaciones. Riqueza: Posibles invitaciones a fiestas y viajes. Allí, podrás recibir una sugerencia confidencial acerca de un asunto monetario. Bienestar: Ten cuidado de no cambiar de planes con mucha frecuencia, vas ensayando siempre una nueva dirección y así nunca llegarás a la meta.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar. Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas salir un poco de la rutina. Riqueza: Es un día para obtener beneficios y vencer dificultades. Si tenías una decisión demorada, es el momento de tomarla. Bienestar: Si tenías planeado para estos días alguna inversión, será mejor que empieces a limpiar el organismo de tanta onda negativa.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento. Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse. Riqueza: Aumentará tu prestigio y te depararán buenas ganancias futuras. Tu profesionalismo se nota y será muy bien valorado. Bienestar: Estás alimentándote mal, por eso los problemas gástricos que tienes. Evita hoy salsas fuertes, fritos o comidas pesadas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano. Amor: Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados. Riqueza: Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente. Bienestar: Sé más cuidadoso con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que es el medio necesario para alcanzar tus objetivos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual. Amor: Tu vida sentimental será muy intensa tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta a pleno este momento. Riqueza: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes tener cuidado, ya que es una decisión importante. Bienestar: Que no te importen las opiniones de los demás y menos si vienen de gente que no es de tu círculo íntimo. No escuches necedades.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento. Amor: La pareja marcha a paso firme y constante. Cuando menos lo imagines estarán planificando proyectos a largo plazo. Riqueza: Tus proyectos avanzan lentamente pero paso a paso. No trates de acelerar los tiempos, deja que sigan su cauce normal. Bienestar: Serás el protagonista de un comentario que te dejará bien parado ante tus superiores y compañeros de trabajo. Aprovecha tu momento.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad. Amor: Favorecido, sobre todo si estás solo. Posibilidad de hacer conquistas con mucha facilidad, lo que alimentará tu extraversión. Riqueza: Quizá estés en un momento excelente para tener una mayor actividad creativa que mejore tus ingresos económicos. Bienestar: Si alguien de tu familia tiene un problema no dudes en ayudar. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades. Colabora.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas. Amor: Tú y tu pareja podrían tener opciones diferentes sobre un asunto financiero. Eso no debe impedirles pasar momentos juntos. Riqueza: Ingresos abundantes, llevarás a un plano concreto muchas de tus iniciativas. No pierdas tiempo y usa tu inteligencia. Bienestar: Acidez estomacal o trastornos digestivos. Deberás cuidar tu dieta y proponerte una alimentación sana. Cuida la calidad y también la cantidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder. Amor: Vas a estar romántico, sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo! Riqueza: Un feliz aporte del sexo opuesto podría inducir acertadamente a la compra de propiedades o automotores. Préstale atención. Bienestar: Es tiempo de dejar el desorden y las ideas confusas y pasar a un orden signado por las mejores realizaciones.