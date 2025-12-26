Horóscopo Chino hoy: predicciones para este viernes 26 de diciembre de 2025

Horóscopo Chino hoy. La calma llega después de la celebración, pero el cosmos no descansa. Este viernes 26 de diciembre 2025 se presenta como una jornada de «reordenamiento energético».

Con la influencia de la Serpiente de Madera aún vibrando con fuerza, los signos del Horóscopo Chino enfrentan un desafío claro: distinguir entre lo urgente y lo importante antes de que suene la última campana del 2025.

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para este viernes 26 de diciembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es momento de hacer números. El viernes te pide cautela con los gastos realizados en las fiestas. Una oportunidad laboral que creías perdida podría reactivarse esta tarde. El consejo: mantené el radar encendido.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La resistencia del Buey se pone a prueba. Podrías sentir cierto cansancio acumulado, pero una noticia familiar te devolverá la sonrisa. Es un día ideal para el orden doméstico y la limpieza de espacios.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

No dejes que el orgullo nuble tu juicio. Este viernes podrías tener un pequeño roce con una figura de autoridad. El misterio del éxito hoy reside en la diplomacia. Escuchá más de lo que hablás.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Tu sensibilidad estará a flor de piel. Es un día excelente para actividades creativas o para terminar ese libro que dejaste a medias. En el amor, la armonía vuelve a reinar tras un jueves intenso.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La energía del Dragón se siente expansiva. Si tenés planes de viaje para fin de año, hoy es el día para cerrar reservas o definir itinerarios. Tu magnetismo personal te ayudará a conseguir lo que deseas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Como protagonista del ciclo, sentís que el tiempo se acelera. Aprovechá este viernes para meditar sobre tus metas del 2026. Un encuentro casual en la calle te traerá una información valiosa.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

¡A galopar! Recobrás la vitalidad y tenés ganas de hacer todo a la vez. Cuidado con la ansiedad: priorizá una sola tarea importante y terminala antes de que caiga el sol.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Día de mimos y autocuidado. Después del ajetreo navideño, tu cuerpo pide relax. Un baño de inmersión o una cena liviana con amigos íntimos será el plan perfecto para este viernes.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Tu mente vuela rápido. Se te ocurrirá una idea brillante para mejorar tus ingresos. Anotala, no dejes que se pierda en el caos del día. En lo afectivo, alguien espera un gesto tuyo.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La disciplina es tu superpoder hoy. Lograrás poner orden en un asunto legal o administrativo que venía demorado. Al final del día, sentirás la satisfacción del deber cumplido.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Protección y lealtad. Estarás muy pendiente de tus seres queridos. Los astros indican que recibirás un agradecimiento que te conmoverá profundamente. Tu generosidad no pasa desapercibida.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)