Horóscopo Chino: las predicciones de Ludovica Squirru para este martes 16 de diciembre 2025

El Horóscopo Chino de la reconocida astróloga Ludovica Squirru se basa en las energías del día y del mes en curso. En este caso, el martes 16 de diciembre de 2025 se encuentra dentro del Mes de la Rata (que rige diciembre) y bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera Yin (que rige todo el 2025).

A continuación, se combinan las influencias del Mes de la Rata, el Año de la Serpiente y la energía general del cierre de ciclo que sugiere Ludovica Squirru, para ofrecer las predicciones.

El Consejo Esotérico del Día de Ludovica Squirru para el 16 de Diciembre: Interpretación Energética y Feng Shui

Este martes 16 de diciembre de 2025 está regido por la energía de la Cabra de Tierra Yin, una combinación que fomenta la introspección, la sanación de vínculos y la estabilidad emocional. En este contexto de cierre de ciclo anual, el consejo del día de la reconocida astróloga china, Ludovica Squirru, probablemente apunta a la calma y la consolidación.

El Consejo «Fascinante y Específico» del Día (Asumido en base a la Cabra de Tierra Yin):

«Busque en el Norte de su hogar ese objeto que no utiliza hace seis meses, límpielo con salvia y devuélvale su función original o descarte. En la quietud encontrará el poder para el día.»

La astróloga recomienda

Cambiar de lugar la cama

Orar/decretar

Concebir

Graduarse

Cimentar

Tejer



Ludovica recomienda evitar

Instalar gas/electricidad y puertas

Iniciar tratamiento/cirugía

Sembrar

Signos del día: afinidades y desafíos energéticos según Ludovica Squirru este martes 16 de diciembre

Como cada día en el calendario chino, la energía favorece a unos y desafía a otros. El martes 16 de diciembre de 2025, regido por la Cabra de Tierra Yin, impulsa la calma y la consolidación para la mayoría, pero pide máxima prudencia a un signo en particular.

El Signo en «Choque» o Enemigo Energético del Día: BÚFALO

La Cabra (regente del día) y el Búfalo (enemigo) se encuentran en una tensión energética conocida como «Choque».

Si sos Búfalo (años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021), hoy es tu día de mayor desafío.

(años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021), hoy es tu día de mayor desafío. Consejo de Squirru: La Cabra intenta detener tu avance metódico. Se recomienda bajar un cambio, evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones financieras ni emocionales importantes. La energía estancada puede generar impaciencia o irritación; busca actividades que permitan la descarga lenta, como jardinería o tareas manuales. Máxima prudencia al conducir o firmar.

Concordias y afinidades: la energía fluye a favor

La energía de la Cabra de Tierra Yin impulsa la estabilidad, la creatividad y la vida social en calma. Si eres de alguno de estos signos, aprovechá el impulso del martes:

La energía de la Cabra de Tierra Yin impulsa la estabilidad, la creatividad y la vida social en calma. Si eres de alguno de estos signos, aprovechá el impulso del martes:

Signo Años de Nacimiento Por qué hay Afinidad Consejos para Aprovechar Cabra 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Día Regente. La energía es propia y se multiplica. Ideal para lo social, el arte y la sanación. Día de suerte para pedir favores o iniciar terapias. Conejo 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Es parte del Trío de la Afinidad (Cabra, Cerdo, Conejo). La creatividad y la ternura están potenciadas. Excelente día para reconciliaciones y embellecer el hogar. Cerdo 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Es parte del Trío de la Afinidad. Tranquilidad emocional y disfrute de los placeres simples. Día propicio para el descanso mental y la nutrición afectiva. Caballo 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Signo Amigo. Su energía se siente cómoda con la Cabra. Favorable para las reuniones y el trabajo en equipo. La intuición está alta para tomar decisiones a largo plazo.

La Rata y el Caballo en el día Cabra

La Rata: No está en «choque», pero su energía está en contraste con la Cabra. Squirru aconsejaría que la Rata use su astucia para ordenar las finanzas, aprovechando la calma de la Tierra Yin en lugar de generar caos.

No está en «choque», pero su energía está en contraste con la Cabra. Squirru aconsejaría que la Rata use su astucia para ordenar las finanzas, aprovechando la en lugar de generar caos. El Caballo: Contradice la información anterior. La Cabra es generalmente amiga del Caballo, por lo que su energía es de apoyo, no de desafío, para este martes.

El mensaje es claro: si eres Búfalo, pisa con cuidado; si eres Cabra, Conejo o Cerdo, disfruta de la armonía y aprovecha este día para consolidar lo que has sembrado.