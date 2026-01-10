Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para este sábado 10 de enero de 2026, signo por signo
Este sábado 10 de enero de 2026 se presenta bajo la influencia de la Luna cuarto menguante y la energía Mono Yang, una combinación que invita a cerrar procesos, tomar decisiones prácticas y actuar con inteligencia estratégica. Según la mirada del Horóscopo Chino que difunde Ludovica Squirru, es una jornada para ordenar, resolver y preparar el terreno para nuevos comienzos.
El Horóscopo Chino marca para este sábado 10 de enero de 2026 una jornada atravesada por la Luna cuarto menguante y la energía Mono Yang, una combinación que impulsa a cerrar ciclos, ordenar lo pendiente y tomar decisiones prácticas con inteligencia emocional. Según la mirada de Ludovica Squirru, no se trata de un día para sembrar intenciones a largo plazo, sino para resolver, soltar y preparar el terreno para lo nuevo que comenzará a manifestarse en los próximos días.
Clima energético general del día
- Signo del día: Mono
- Energía: Mono Yang
- Ki diario: 3
- Choque energético: Tigre
- Afinidades: Rata, Búfalo, Dragón, Mono y Gallo
La energía del Mono favorece la astucia, la rapidez mental y la adaptación. La Luna menguante potencia los cierres kármicos y las decisiones que requieren desapego.
Predicciones kármicas signo por signo
Rata
Día favorable para resolver asuntos pendientes y cerrar acuerdos. La energía te acompaña para tomar decisiones financieras o laborales con inteligencia. Evitá dispersarte en temas emocionales que no suman.
Búfalo
La constancia da resultados. Es un sábado ideal para ordenar papeles, planificar mudanzas o avanzar en proyectos que necesitan bases sólidas. No fuerces conversaciones sensibles.
Tigre
Jornada de tensión interna. El choque energético puede generar irritabilidad o impulsividad. Conviene bajar el ritmo, evitar discusiones y no tomar decisiones definitivas. El silencio hoy también es sabiduría.
Conejo
Momento de introspección. La Luna menguante te pide soltar viejas emociones y no aferrarte a lo conocido. Buen día para limpiar, ordenar y cuidar el cuerpo.
Dragón
Energía a favor para avanzar con firmeza. Es un buen día para cerrar negocios, firmar acuerdos o dar un paso importante en lo profesional. Confianza sin soberbia.
Serpiente
La intuición está activa, pero el día pide hechos concretos. Evitá manipular situaciones o personas. Lo que se haga desde la honestidad tendrá mejores resultados kármicos.
Caballo
El movimiento interno es fuerte, pero conviene actuar con cautela. No es un día para cambios impulsivos. Mejor canalizar la energía en tareas físicas o cierres pendientes.
Cabra
Sensibilidad elevada. La recomendación es no cargar con problemas ajenos. Buen momento para ordenar la casa o soltar compromisos que ya no resuenan con tu presente.
Mono
Protagonista del día. La energía te potencia, pero también exige responsabilidad. Ideal para tomar decisiones estratégicas, viajar o iniciar gestiones importantes. Evitá el exceso de control.
Gallo
Claridad mental y foco. Buen día para organizar agendas, planificar la semana y cerrar asuntos laborales. La energía acompaña si actuás con orden y disciplina.
Perro
Necesidad de equilibrio emocional. No te involucres en conflictos ajenos. El día favorece conversaciones sinceras, siempre que se den desde la calma.
Chancho
Tiempo de balance interno. La Luna menguante te invita a revisar hábitos y soltar excesos. Ideal para descansar, ordenar y prepararte para una nueva etapa.
Clave kármica del sábado
Este 10 de enero no es un día para sembrar intenciones a largo plazo, sino para cerrar, ordenar y tomar decisiones conscientes. Lo que se suelte hoy libera espacio para lo nuevo que viene.
Comentarios